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Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Ünlüler, Kurban Bayramı kutlamalarını sosyal medya hesaplarından yaptı. İşte ünlülerden bayrama dair iyi dilekler ve eğlenceli paylaşımlar...

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Erkan Kolçak Köstendil

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"Sevmek bayramdır bize..."

Ceyda Düvenci

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"İyi bayramlar! Kesin soran olur diye yazayım şimdiden; Melisa'm babası ile tatiline devam ediyor, o yüzden bu fotoğraf karesinde olamadı. Ama omzumda ismi kazılı, yani olmasa da hep yanımızda..."

Deniz Seki

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"MUTLU amaaaaa ÇOOOK BAYRAMLAR"

Ata Demirer

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"Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum..."

Buse Terim

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"Herkese sevdikleriyle ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar"

Burcu Esmersoy

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"İyi bayramlar gencolar"

Mesut Akusta

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"Sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Uzaktan da olsa büyüklerimizin ellerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından, miniklerimizin gözlerinden öperiz."

Çağla Şıkel

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"Sevdiklerinizle sağlıkla nice mutlu bayramlara..."

Merve Boluğur

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Arzum Onan

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"İyi bayramlar"

Melis İşiten

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"İyi Bayramlar... Sarıldığımız, barıştığımız, kavuştuğumuz, gülüştüğümüz, bir arada olduğumuz bir bayram olsun. Bayram neşeyi, bolluğu, bereketi, sağlığı getirsin. Seviyorum!"

İbrahim Tatlıses

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"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurban bayramını kutluyorum. Sevgili dostlarımın da Bayramlarını kutluyorum nice güzel bayramlara inşallah!"

Demet Akalın

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"Tüm islam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı güzel bayramlarınız olsun."

Merve Terim

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"Bayram şekeri..."

Can Yılmaz

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