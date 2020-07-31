Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

"Sevmek bayramdır bize..."
"İyi bayramlar! Kesin soran olur diye yazayım şimdiden; Melisa'm babası ile tatiline devam ediyor, o yüzden bu fotoğraf karesinde olamadı. Ama omzumda ismi kazılı, yani olmasa da hep yanımızda..."
"MUTLU amaaaaa ÇOOOK BAYRAMLAR"
"Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum..."
"Herkese sevdikleriyle ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar"
"İyi bayramlar gencolar"
"Sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Uzaktan da olsa büyüklerimizin ellerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından, miniklerimizin gözlerinden öperiz."
"Sevdiklerinizle sağlıkla nice mutlu bayramlara..."
"İyi bayramlar"
"İyi Bayramlar... Sarıldığımız, barıştığımız, kavuştuğumuz, gülüştüğümüz, bir arada olduğumuz bir bayram olsun. Bayram neşeyi, bolluğu, bereketi, sağlığı getirsin. Seviyorum!"
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurban bayramını kutluyorum. Sevgili dostlarımın da Bayramlarını kutluyorum nice güzel bayramlara inşallah!"
"Tüm islam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı güzel bayramlarınız olsun."
"Bayram şekeri..."
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