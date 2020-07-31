Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Erkan Kolçak Köstendil

"Sevmek bayramdır bize..."

Ceyda Düvenci

"İyi bayramlar! Kesin soran olur diye yazayım şimdiden; Melisa'm babası ile tatiline devam ediyor, o yüzden bu fotoğraf karesinde olamadı. Ama omzumda ismi kazılı, yani olmasa da hep yanımızda..."

Deniz Seki

"MUTLU amaaaaa ÇOOOK BAYRAMLAR"

Ata Demirer

"Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum..."

Buse Terim

"Herkese sevdikleriyle ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar"

Burcu Esmersoy

"İyi bayramlar gencolar"

Mesut Akusta

"Sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Uzaktan da olsa büyüklerimizin ellerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından, miniklerimizin gözlerinden öperiz."

Çağla Şıkel

"Sevdiklerinizle sağlıkla nice mutlu bayramlara..."

Merve Boluğur

Arzum Onan

"İyi bayramlar"

Melis İşiten

"İyi Bayramlar... Sarıldığımız, barıştığımız, kavuştuğumuz, gülüştüğümüz, bir arada olduğumuz bir bayram olsun. Bayram neşeyi, bolluğu, bereketi, sağlığı getirsin. Seviyorum!"

İbrahim Tatlıses

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurban bayramını kutluyorum. Sevgili dostlarımın da Bayramlarını kutluyorum nice güzel bayramlara inşallah!"

Demet Akalın

"Tüm islam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı güzel bayramlarınız olsun."