MAGAZİN

Ünlüleri buluşturan doğum günü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 09:54 | Son Güncelleme

Ünlü işletmeci İlyas Güngör, doğum gününü Zekeriyaköy’deki ZSK Kantin adlı restoranında kutladı. Partiye ünlü isimler katıldı.

Ünlüleri buluşturan doğum günü!

Doğum günü partisi için özel kapatılan mekandan ilk ayrılan güzel oyuncu Duygu Sarışın, bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un yargılandığı “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı almasıyla ilgili sorulan sorulara sessiz kalarak arabasına geçerek hızla uzaklaştı.

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“EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ”

Aras Bulut İynemli partiden sevgilisi Bige Önal'la el ele ayrıldı. İynemli, “Yakın arkadaşımızın doğum gününü kutladık. Çok eğlendik” dedi. Muhabirlerin, “Evlilik düşünüyor musunuz?” sorusuna İynemli, “İlişkimiz gayet güzel gidiyor. Şimdilik evlilik düşünmüyoruz” dedi.

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Barış Arduç'la birlikte bir filmde rol alacağı söylenen Aras Bulut İynemli çıkan haberlere, “Öyle bir film projesi yok” dedi. ‘İçerde' dizisinde abi kardeşi oynadığı Çağatay Ulusoy'un “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı almasıyla ilgili sorulan sorulara sessiz kalan Aras Bulut İynemli sevgilisinin arabasına geçerek hızla uzaklaştılar.

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EVLİLİK TEKLİFİNE CEVAP YOK

Partiden en son Ertan Saban ile birlikte ayrılan Hazal Kaya Ali Atay çifti, el ele objektiflere yansıdı.

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Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın Aras Bulut İynemli

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