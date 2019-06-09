Ünlülerin akın ettiği Bodrum'da bir lahmacun 75 TL!

Yaz geldi ünlülerin akın ettiği Bodrum'da fiyatlar yine uçtu.

Geçtiğimiz hafta modacı Ivana Sert Türkbükü'nde gittiği bir restoranda 800 TL hesap ödeyince çılgına dönmüştü. Sert yaptığı açıklamada ”Oğlum Ateş ile birlikte gittiğimiz restoranda küçük porsiyon bir et, bir hamburger, 3 top dondurma yedik. Ardından da bir bardak Cola ve Türk kahvesi içtik. Toplam 800 TL hesap geldi. Gözlerime inanamadım. Ağlayasım geldi. Ödeyip çıktım. Ama bir daha adım atmam" demişti.

Yine 2. Sayfa yaptığı haberde Bodrum'daki bazı fiyatları açıkladı.

Bir lahmacunun 75 TL, bir bardak ayranın 30 TL'ye, bir bardak çayın 20 TL'ye satıldığı Bodrum'da ıstakozlu burger 120 TL, kokoreç 65 TL, bir küçük tabak havyar 1000 TL oldu.



