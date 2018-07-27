MAGAZİN

Ünlülerin çalışanları tarafından deşifre edilen ev sırları

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

Hollywood'un ünlülerinin kameralar karşısındaki hallerini biliyorsunuz. Peki ya evlerindeki yani kapalı kapılar ardındaki durumları hakkında bir fikriniz var mı?

İşte ünlülerin çalışanları tarafından deşifre edilen ev halleri...

Kimse bu özelliklerini bilmiyor!

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Brad Pitt

Brad Pitt
Ünlü aktör Brad Pitt'in sabun ve deodorant kullanmaktan hoşlanmadığını uzun zaman önce duymuş olmalısınız. Peki bunlar yerine neyle temizlendiğini biliyor musunuz. National Enquirer dergisinin iddiasına göre Pitt, sabun yerine evde hazırlanmış bir karışım kullanmayı tercih ediyor. Su, limon ve elma sirkesinden oluşan bu karışım yüzünden de pek de hoş olmayan bir koku yayıyor çevresine. Hatta çocukları onu "kokmuş baba" diye çağırıyor. Derginin ileri sürdüğüne göre aktör, sabunların özellikle de antibakteriyel olanların, hem gezegene hem de insanın yaşlanma süreci üzerine olumsuz etkileri olduğunu okuduğundan bu yana temizlik için bu ev yapımı karışımı kullanıyor.
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Cindy Crawford

Cindy Crawford
Crawford 2012 yılında Cadillac için yapılan bir çekimde objektif karşısına geçti. Çekimin sonunda da firma ona bir araba hediye etti. Yani bir Cadillac, Crawford ise "Sen ister misin. Benim bu arabaya ihtiyacım yok" diyerek Cadillac'ın anahtarlarını asistanına uzattı. Evet, yanlış okumadınız Cadillac'ı asistanına hediye etti.
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Kristen Stewart

Kristen Stewart
Kristen Stewart ise evinde kelimenin tam anlamıyla baca gibi tütenlerden. Stewart, zincirleme içtiği sigaraları na söndünüp çöpe atmak gib ibir adete sahip değilmiş. Öyle ki evinin her yerinde hatta buz dolabında bile sigara izmaritleri bulurmuş çalışanları.
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George Clooney

George Clooney
Değerli bir likör koleksiyonu olan George Clooney ise onları gözü gibi koruyor. Evde olmadığı zamanlarda yardımcılardan birinin bu likörlerin tadına bakıp bakmadığını anlamak için de şişelere işaret koyuyor.
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Demi Moore

Demi Moore
Demi Moore'un güzelliğine ne kadar düşkün olduğunu bilmeyen yok. Bu uğurda binlerce doları da estetik kliniklerine akıtıyor. Moore, kendi başınayken bile eğer ışık doğru açıdan gelmiyorsa aynaya bakmazmış. Bunun için de yardımcılarının ortamı yumuşak ışıkla aydınlatmasını istermiş.
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Ryan Gosling

Ryan Gosling
Eski yardımcılarından birinin anlattığına göre aktör göğsündeki kıllardan hiç hoşlanmazmış. Bunun için de ayda birkaçkez ağda yapıtırırmış.
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Sandra Bullock

Sandra Bullock
Peki ya Sandra Bullock'un gece ya da gündüz günün her saatinde perdelerini kapalı tuttuğunu ve yardımcılarını da bu konuda uyardığını biliyor muydunuz. Bu iddialara göre Bullock, evinin birileri tarafından gözetlenmesinden korktuğu için böyle bir önlem alıyormuş kendince.
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Megan Fox

Megan Fox
Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Megan Fox, tuvaletten çıkarken sifon çekmeyi unuttuğunu itiraf etti. Fox evde temizlik yapmadığını ve kıyafetlerini de genellikle çıkardığı yerde bıraktığını da anlatmıştı.
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Jennifer Aniston

Jennifer Aniston
Evde rahat giysilerle dolaşmayı tercih eden Aniston çalışanların önünde bile iç çamaşırları ya da şeffaf geceliklerle dolaşmaktan çekinmiyor. Eski çalışanlarından biri Aniston ile bir dönem evli olduğu Theroux'nun Grinin Elli Tonu adlı kitabı dikkatli bir şekilde okuyup özel hayatlarını hareketlendirmeyi ve bir çocuk sahibi olmayı bire konuştuklarını iddia etti.
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Christina Aguilera

Christina Aguilera
Christina Aguilera, Jason Bratman ile evli olduğu dönemde yardımcıları onun 'fantezi' giysilerini evin çeşitli yerlerinden toplamaktan bıkıp usandıklarını itiraf etti.
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