Unsur eş anlamlısı nedir? Unsurun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe tarih boyunca birbirinden farklı dillerle etkileşim içinde olmuş ve diğer dillerle aralarında kelime ödünçlemesi yaşanmıştır. Türk toplumlarının dini inancının da büyük oranda etkisiyle dönemsel olarak değişen ve Türkçe eserlerde de dikkat çeken Arap dilinin etkisi oldukça fazladır. Bu sebeple Türkçede Arapçadan yerleşmiş alıntı kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Unsur kelimesi de Arapça kökenli kelimelerden olup “ˁṣr” kökünden gelen “ˁunṣur” sözcüğünden alıntıdır.

Unsur eş anlamlısı nedir?

Aynı veya benzer anlamlar taşımalarına rağmen farklı duran kelimeler arasında eş anlamlılık bağı vardır. Türkçe alıntı kelimeler bakımından da zengin bir dil olmasının etkisiyle bünyesinde pek çok eş anlamlı kelime barındırır. Fakat her ne kadar eş anlamlı kelimeler arasındaki bağ aynı anlam gibi gözükse de Türkçede tam anlamıyla bir anlam aynılığından bahsetmek çok zordur. Dilin yapısının dingin olmaması ve zamanla değişime uğrayabileceğinden eş anlamlı kelimeler arasında zamanla da anlam nüansı oluşabilir.

Unsur kelimesi “öge” anlamına gelir. Unsurun eş anlamlısı da büyük ölçüde bu anlamı taşır ve kullanım yerine göre unsurun sağladığı anlamı karşılar. Unsur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi ise şu şekildedir:

İlke

Öge

Uzuv

Unsurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Unsur kelimesinin eş anlamı ilke ve öge, unsurla büyük ölçüde aynı anlama gelerek cümle içinde de unsurun anlam karşılığını karşılarlar. Bu anlam bütünlüğünün daha kavranır olması bakımından cümle içinde kulanım şekillerini incelemek gerekir.