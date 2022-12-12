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Unsur eş anlamlısı nedir? Unsurun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.12.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumlar tarih boyunca birbirleriyle etkileşim içinde olmuş ve bu etkileşimden dillerinin söz varlığı da etkilenmiştir. Türk dili ise özellikle Arap dilinden pek çok kelimeyi bünyesine katmış ve zamanla bu kelimeler Türkçenin fonetiğine de uygun hâle gelerek dilde anlamsal olarak büyük bir yer edinmiştir. Unsur kelimesi de bu kelimeler arasında sayılabilecek Arapça kökenli kelimelerdendir. Peki, unsur kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Unsur eş anlamlısı nedir? Unsurun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe tarih boyunca birbirinden farklı dillerle etkileşim içinde olmuş ve diğer dillerle aralarında kelime ödünçlemesi yaşanmıştır. Türk toplumlarının dini inancının da büyük oranda etkisiyle dönemsel olarak değişen ve Türkçe eserlerde de dikkat çeken Arap dilinin etkisi oldukça fazladır. Bu sebeple Türkçede Arapçadan yerleşmiş alıntı kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Unsur kelimesi de Arapça kökenli kelimelerden olup “ˁṣr” kökünden gelen “ˁunṣur” sözcüğünden alıntıdır.

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Unsur eş anlamlısı nedir?

Aynı veya benzer anlamlar taşımalarına rağmen farklı duran kelimeler arasında eş anlamlılık bağı vardır. Türkçe alıntı kelimeler bakımından da zengin bir dil olmasının etkisiyle bünyesinde pek çok eş anlamlı kelime barındırır. Fakat her ne kadar eş anlamlı kelimeler arasındaki bağ aynı anlam gibi gözükse de Türkçede tam anlamıyla bir anlam aynılığından bahsetmek çok zordur. Dilin yapısının dingin olmaması ve zamanla değişime uğrayabileceğinden eş anlamlı kelimeler arasında zamanla da anlam nüansı oluşabilir.

Unsur kelimesi “öge” anlamına gelir. Unsurun eş anlamlısı da büyük ölçüde bu anlamı taşır ve kullanım yerine göre unsurun sağladığı anlamı karşılar. Unsur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi ise şu şekildedir:

  • İlke
  • Öge
  • Uzuv
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Unsurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Unsur kelimesinin eş anlamı ilke ve öge, unsurla büyük ölçüde aynı anlama gelerek cümle içinde de unsurun anlam karşılığını karşılarlar. Bu anlam bütünlüğünün daha kavranır olması bakımından cümle içinde kulanım şekillerini incelemek gerekir.

  • Zaman, mekân ve karakterler romanın temel ilkeleridir.
  • Edebiyatın ilkelerinden olan şiir ve öykü pek çok sanatsal faaliyetin temelidir.
  • Aralarında gözünden kaçırdığı en önemli öge güvendi.
  • Ders çalışmak istiyorsan asıl konuların ilkelerine yönel.
  • Gerekli ögeleri tamamlayarak başarılı bir üretime imza attı.
  • Aruz, eski dönem şiirlerimizin esaslı bir uzvudur.
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