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Ucuz eş anlamlısı nedir? Ucuzun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

29.11.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anlam birliği olan kelimelere eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler, anlatımın pekişmesinde ve anlatım esnasında tekrara düşülmemesinde önemli bir yere sahiptirler. Dilimizde birçok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Aynı anlama gelen bu sözcüklerin kökenleri farklılık gösterebilir. ‘‘Ucuz’’ kelimesi de eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Peki, ucuz kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Ucuz eş anlamlısı nedir? Ucuzun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçede ‘‘uçuz’’ şeklinde karşımıza çıkan, değersiz ve bayağı anlamlarına gelen ucuz kelimesi, Türkçe bir kelimedir. Çok uzun yıllardır dilimizde kullanılmaktadır. Bu kelime, hem gerçek anlama hem de mecaz anlamlara sahip olan bir kelimedir. Ucuz sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

  • sıfat Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı, pahalı karşıtı:
  • sıfat, mecaz Az emekle elde edilen
  • sıfat, mecaz Bayağı

Ucuz kelimesinin gerçek ve mecaz anlamıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Son aldığı kıyafet piyasaya göre oldukça ucuzdu.
  • Ona göre bu devirde elde edilen şöhret, ucuz ve geçici bir ünden ibaretti.
  • Fikirlerini dinledikten sonra gördüğüm en ucuz politikacı olduğuna karar verdim.
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Ucuz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aynı anlamı taşıyan ve birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam farkı yaratmayan sözcüklere eş anlamlı ya da anlamdaş sözcükler denir. Gerçek ve mecaz anlamlara sahip olan ucuzun eş anlamlısı olan kelimesi de bulunmaktadır. Bu kelimenin anlamdaşı sayılabilecek bir tane elime vardır. Ucuz kelimesinin eş anlamı olan kelime ucuzun kullanılma amacına göre ucuz yerine geçebilir. Ucuzun eş anlamlısı olan kelime:

  • Ehven

Ucuz eş anlamlısı olan kelime, Arapçadan dilimize geçmiş ‘‘ehven’’ kelimesidir. Coğrafi yakınlığımız ve İslamiyet’i kabulümüz sonucunda Araplarla etkileşimlerimiz artmış, buna bağlı olarak Arapçadan dilimize sayısız kelime geçmiştir. Ehven, hem zararsız hem de ucuz anlamını karşılamaktadır.

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Ucuzun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ucuz kelimesinin eş anlamı olan ehven kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Mektubunda sarf ettiği cümlelerin samimiyetten yoksun ve bir hayli ehven bir kâğıttan olduğu aşikârdı.
  • Alışveriş yaparken gösterişli ve pahalı olanından ziyade dayanıklı ve ehven olanını tercih eder.
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