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Unsuz kurabiye tarifi... 4 malzemeli unsuz kurabiye tarifi: Unsuz yulaflı ve fıstık ezmeli 20 dakikada hazır kurabiye tarifi...

Yaz aylarında hafif, sağlıklı ve pratik tatlılar arayanlar için unsuz kurabiyeler mükemmel bir seçenek! Glütensiz beslenmeyi tercih edenler ya da daha az karbonhidrat tüketmek isteyenler için ideal olan bu Unsuz Yulaflı ve Fıstık Ezmeli Kurabiye tarifi, hem kolay hazırlanışı hem de ferah sunumuyla yaz sofralarına renk katıyor. TikTok ve Instagram’da da popüler olan bu tarif, sadece 4 malzeme ve 20 dakikada hazır…

Unsuz kurabiye tarifi... 4 malzemeli unsuz kurabiye tarifi: Unsuz yulaflı ve fıstık ezmeli 20 dakikada hazır kurabiye tarifi...
Sedef Karatay
Tarif Puanı
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Kaç adet 15
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi dk
Kalori/Porsiyon -

Unsuz kurabiyeler, hem sağlıklı beslenme trendlerine uyuyor hem de yazın hafif atıştırmalık arayışına cevap veriyor. Bu tarif, az malzemeli oluşu ve hızlı hazırlanışıyla yaz akşamlarında veya pikniklerde mükemmel bir lezzet sunuyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi (glütensiz sertifikalı tercih edilebilir)
  • 1/2 su bardağı fıstık ezmesi (şekersiz, doğal)
  • 1/4 su bardağı bal veya akçaağaç şurubu
  • 1/3 su bardağı bitter çikolata parçaları veya kuru üzüm (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)
  • Bir tutam tuz

TARİF

  • Hazırlık: Fırını 180°C’ye ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin.
  • Karışımı hazırlama: Bir kasede yulaf ezmesi, fıstık ezmesi, bal (veya akçaağaç şurubu), vanilya özütü ve tuzu iyice karıştırın. Karışım yapışkan bir hamur kıvamı almalı. İsteğe bağlı olarak çikolata parçaları veya kuru üzüm ekleyin.
  • Şekillendirme: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, elinizle yuvarlayıp hafifçe bastırarak kurabiye şekli verin. Tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
  • Pişirme: Önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika, kenarları hafif altın rengi olana kadar pişirin.
  • Soğutma ve servis: Kurabiyeleri fırından çıkarıp tepside 5 dakika soğutun, ardından tel ızgara üzerinde tamamen soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra çıtır bir doku kazanacaklar.

PÜF NOKTALARI

  • Yulaf ezmesini blenderda hafifçe öğüterek daha ince bir doku elde edebilirsiniz.
  • Fıstık ezmesi yerine badem ezmesi veya kaju ezmesi kullanabilirsiniz.
  • Vegan bir versiyon için bal yerine akçaağaç şurubu tercih edin.
  • Kurabiyeleri hava geçirmez bir kapta saklayarak 5-7 gün taze tutabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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