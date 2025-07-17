Unsuz kurabiye tarifi... 4 malzemeli unsuz kurabiye tarifi: Unsuz yulaflı ve fıstık ezmeli 20 dakikada hazır kurabiye tarifi...

Unsuz kurabiyeler, hem sağlıklı beslenme trendlerine uyuyor hem de yazın hafif atıştırmalık arayışına cevap veriyor. Bu tarif, az malzemeli oluşu ve hızlı hazırlanışıyla yaz akşamlarında veya pikniklerde mükemmel bir lezzet sunuyor.
PÜF NOKTALARI
- Yulaf ezmesini blenderda hafifçe öğüterek daha ince bir doku elde edebilirsiniz.
- Fıstık ezmesi yerine badem ezmesi veya kaju ezmesi kullanabilirsiniz.
- Vegan bir versiyon için bal yerine akçaağaç şurubu tercih edin.
- Kurabiyeleri hava geçirmez bir kapta saklayarak 5-7 gün taze tutabilirsiniz.
AFİYET OLSUN!
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