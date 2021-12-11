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Ünü sınırları aşan Can Yaman'dan şaşırtan çıkış! ''Önce Fatih Terim sonra ben!''

11.12.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde spiker sevgilisi Diletta Leotta'dan ayrılan ve kariyerine İtalya'da devam etme kararı alan ünlü oyuncu Can Yaman, Fatih Terim hakkındaki sözleriyle şaşırttı.

Ünü sınırları aşan Can Yaman'dan şaşırtan çıkış! ''Önce Fatih Terim sonra ben!''

Magazin dünyasının renkli isimlerinden ünlü oyuncu Can Yaman, bu defa Fatih Terim açıklamasıyla gündeme geldi. Şimdilerde İtalya'da polisiye bir dizide kamera karşısına geçmeye hazırlanan Yaman, ''İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum." sözleriyle dikkat çekti.

1989 yılında İstanbul'da doğan Can Yaman, Arnavut kökenli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Ünü sınırları aşan Can Yaman'dan şaşırtan çıkış! ''Önce Fatih Terim sonra ben!''

İtalyan Lisesi'ni birincilikle bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nde Hukuk okudu.

Ünü sınırları aşan Can Yaman'dan şaşırtan çıkış! ''Önce Fatih Terim sonra ben!''

Bir süre yurt dışında yaşayan Yaman, 2014 yılında yer aldığı Gönül İşleri dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Ünü sınırları aşan Can Yaman'dan şaşırtan çıkış! ''Önce Fatih Terim sonra ben!''

Yaman'ın geniş kitlelerce tanınması ise Demet Özdemir'le başrolleri paylaştığı Erkenci Kuş dizisiyle oldu.

Ünü sınırları aşan Can Yaman'dan şaşırtan çıkış! ''Önce Fatih Terim sonra ben!''

Ünü sınırlar aşan Can Yaman, İtalya'da da büyük bir hayran kitlesine sahip. Yaman'ın, Instagram'da 9 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Ünü sınırları aşan Can Yaman'dan şaşırtan çıkış! ''Önce Fatih Terim sonra ben!''


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Can Yaman
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