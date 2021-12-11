Ünü sınırları aşan Can Yaman'dan şaşırtan çıkış! ''Önce Fatih Terim sonra ben!''

Magazin dünyasının renkli isimlerinden ünlü oyuncu Can Yaman, bu defa Fatih Terim açıklamasıyla gündeme geldi. Şimdilerde İtalya'da polisiye bir dizide kamera karşısına geçmeye hazırlanan Yaman, ''İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum." sözleriyle dikkat çekti.

1989 yılında İstanbul'da doğan Can Yaman, Arnavut kökenli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.

İtalyan Lisesi'ni birincilikle bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nde Hukuk okudu.

Bir süre yurt dışında yaşayan Yaman, 2014 yılında yer aldığı Gönül İşleri dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Yaman'ın geniş kitlelerce tanınması ise Demet Özdemir'le başrolleri paylaştığı Erkenci Kuş dizisiyle oldu.

Ünü sınırlar aşan Can Yaman, İtalya'da da büyük bir hayran kitlesine sahip. Yaman'ın, Instagram'da 9 milyona yakın takipçisi bulunuyor.



