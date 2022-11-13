Ünü sınırları aştı, 12 ülkede birinci sırada! İşte Türkiye'nin en pahalı kahvaltısı, kişi başı...

'Benim evim, senin evin' diyerek evini restorana çevirdi. Ünü ülke sınırları dışına çıkan Murat Öztürk, 12 ülkede trend restoranlar listesinde birinci sırada. Dünyaya Türk kahvaltısını kendisinin tanıtmak istemesiyle yola çıktığını belirten Öztürk, kahvaltının kişi başı maliyetinin 650 TL olduğunu söyledi.
85 yaşındaki annesiyle birlikte hazırladıkları kahvaltının tamamını misafirlerine de ikram ettiklerini açıklayan Öztürk, kahvaltının çoğunu yöresel lezzetlerin oluşturduğunu söyledi.
Show Haber'in haberine göre Türkiye'nin en pahalı kahvaltısına ilgi büyük. Öztürk, 10-15 gün öncesinden rezervasyonlarının dolduğunu ifade etti.
Yurt dışından geldiklerini belirtenler mekanı da kahvaltıya da çok sevdiklerini ifade etti.