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Ünü sınırları aştı, 12 ülkede birinci sırada! İşte Türkiye'nin en pahalı kahvaltısı, kişi başı...

13.11.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evini iş yeri haline getiren Murat Öztürk isimli bir kişinin hazırladığı kahvaltının ünü ülke sınırlarını aştı. 12 ülkede birinci sıraya yerleşen kahvaltı, fiyatıyla da dudak uçuklattı. Günler öncesinden rezervasyonun dolduğu kahvaltının kişi başı maliyeti 650 TL...

Ünü sınırları aştı, 12 ülkede birinci sırada! İşte Türkiye'nin en pahalı kahvaltısı, kişi başı...

'Benim evim, senin evin' diyerek evini restorana çevirdi. Ünü ülke sınırları dışına çıkan Murat Öztürk, 12 ülkede trend restoranlar listesinde birinci sırada. Dünyaya Türk kahvaltısını kendisinin tanıtmak istemesiyle yola çıktığını belirten Öztürk, kahvaltının kişi başı maliyetinin 650 TL olduğunu söyledi.

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ANNESİYLE HAZIRLADIKLARI MİSAFİRLERİNE DE İKRAM EDİYORLAR

85 yaşındaki annesiyle birlikte hazırladıkları kahvaltının tamamını misafirlerine de ikram ettiklerini açıklayan Öztürk, kahvaltının çoğunu yöresel lezzetlerin oluşturduğunu söyledi.

'GÜNLER ÖNCESİNDEN REZERVASYONLAR DOLUYOR'

Show Haber'in haberine göre Türkiye'nin en pahalı kahvaltısına ilgi büyük. Öztürk, 10-15 gün öncesinden rezervasyonlarının dolduğunu ifade etti.

MEKANI DA KAHVALTIYI DA BEĞENDİLER

Yurt dışından geldiklerini belirtenler mekanı da kahvaltıya da çok sevdiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye kahvaltı

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