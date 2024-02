Upuzun nasıl yazılır? Upuzun ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Upuzun kelimesi hem günlük sohbetlerde hem de yazılı mesajlaşmalarda sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün yazımında çoğunlukla yazım hatası görülebilmektedir. Kelimelerin yazımı ile ilgili kafa karışıklığı yaşandığında ve doğru yazım şeklinden emin olunmadığında Türk Dil Kurumunun oluşturduğu sözlük sitesi ziyaret edilmektedir. Bu sözlük sitesi içerisinde sözcüklerin nasıl yazıldığı ve nasıl okunduğu bilgileri yer alır.

Upuzun nasıl yazılır?

Upuzun kelimesi pekiştirmeli sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kelimenin manasını güçlendirmek için sözcüğe birtakım ilaveler yapılmaktadır. Bu ilaveler sayesinde kelimenin anlamı daha dikkat çekici bir hale gelmektedir. Upuzun sözcüğü de pekiştirilmiş kelimeler arasında bulunmaktadır. Bu tür sözcüklerin yazımında sıklıkla hataya düşüldüğünden upuzun yazımı konusunda doğru bilgilere ulaşmak önemlidir. Ayrıca kelimeleri manasını tam kavrayarak kullanmak, kendimizi doğru ifade edebilmemiz yönünden büyük önem arz etmektedir. Türk Dil Kurumunun güncel olarak internet ortamından sunduğu sözlük sitesi sayesinde kelimelerin nasıl yazıldığı ve ne anlama geldiği kolayca öğrenilir. Bu bağlamda upuzun TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

• (Sıfat) Çok uzun.

• (Zarf) Bütünüyle uzanmış bir halde.

Upuzun ayrı mı yazılır?

Yazım kuralları içerisinde birçok farklı konu başlığı vardır. Bu konu başlıklarından biri pekiştirmeli kelimelerdir. Upuzun sözcüğü de pekiştirmeli sınıfına dâhil olan sözcüklerden biridir. Bu kelime birçok kullanıcı tarafından “up uzun” şeklinde ayrı olarak kullanılmaktadır. Tam da bu noktada akıllara upuzun bitişik mi yazılır konusu gelebilir. Pekiştirmeli sözcükler arasında bulunan bu kelimenin yazımıyla ilgili en doğru bilgilere erişim sağlamak için Türk Dil Kurumuna ait sözlük sitesine bakılır. Bu sözlük sitesinde bulunan yazım kurallarına göre bu sözcük her zaman “upuzun” şeklinde bitişik bir halde yazılmalıdır. Bu kelime hem sıfat hem de zarf olarak cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Zarf ve sıfat haliyle kullanılan upuzun sözcüğü aynı zamanda pekiştirilmiş bir kelime olduğundan her zaman bitişik yazılmalıdır. Bu sözcüğün içerisinde p ünsüzü vardır ve dil bilgisi kurallarına göre m, p, r veya s ünsüz harfleriyle oluşturulan pekiştirilmeli kelimeler her zaman bitişik kullanılmaktadır. Buna göre upuzun doğru yazılışı şöyledir:

• Upuzun (doğru kullanım)

• Up uzun (yanlış kullanım)