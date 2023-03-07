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Uraz Kaygılaroğlu'dan şoke eden hareket! Çocukluk arkadaşı ünlü isme bile acımadı

07.03.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Üç Kuruş dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Sevilen oyuncu herkesi şaşırtan bir hamle yaptı ve yüzlerce kişiyi takipten çıktı. Kaygılaroğlu’nun takibi bıraktığı kişiler arasında çok ünlü isimler de yer aldı.

Uraz Kaygılaroğlu'dan şoke eden hareket! Çocukluk arkadaşı ünlü isme bile acımadı

Üç Kuruş, Sefirin Kızı, Baba Candır dizileri ile hafızalara kazınan Uraz Kaygılaroğlu gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor. Kaygılaroğlu’nun çocukluk arkadaşı Özge Özpirinçci’nin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişiyi takipten çıkması ağızları açık bıraktı.

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1987 doğumlu olan Kaygılaroğlu’nun takipten çıktığı isimler arasında Demet Özdemir, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli ve Hazal Subaşı da bulunuyor.

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Kaygılaroğlu Engin Öztürk ile Sefirin Kızı dizisinde iki yakın arkadaşı canlandırıyordu. Ünlü isim aynı dizide rol arkadaşları olan Neslihan Atagül’ü ise takip etmeye devam ediyor.

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