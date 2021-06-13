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Uraz Kaygılaroğlu'ndan güldüren Kaan Yıldırım paylaşımı! 'Tom Cruise ile Dustin Hoffman gibiyiz'

13.06.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Erşan Kuneri dizisinde rol almasıyla sık sık gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, son paylaşımı ile dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Melis İşiten ve kızı ile yaptığı paylaşımla adından söz ettiren ünlü oyuncudan bu kez esprili bir paylaşım geldi. Oyuncu arkadaşı Kaan Yıldırım ile yaptığı paylaşıma Hollywood yıldızlarını etiketlemesi hayranlarını güldürdü.

'Aynen Aynen', 'Sefirin Kızı' gibi dizilerde gösterdiği oyunculuk performansı ile ekranlarının aranan yüzü haline gelen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncu, meslektaşı Kaan Yıldırım'la yaptığı paylaşımına 'Tom Cruise ile Dustin Hoffman' etiketlemesiyle dikkat çekti.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan esprili Kaan Yıldırım paylaşımı!

Son olarak Sefirin Kızı adlı dizide Gediz karakterine hayat vermesiyle ekranlarda boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekemeye devam ediyor.

HAYRANLARINI GÜLDÜRDÜ

HAYRANLARINI GÜLDÜRDÜ
Oyuncu arkadaşı Kaan Yıldırım ile bu pozunu yayınlayan Kaygılaroğlu, Hollywood yıldızları Tom Cruise ile Dustin Hoffman' etiketlemesiyle hayranlarını güldürdü.
Kaan Yıldırım ise aynı mekanda çekilen farklı bir karesini bir film repliği ile yayınladı.

DİZİLERİN ARANAN YÜZÜ OLDU

DİZİLERİN ARANAN YÜZÜ OLDU
Öte yandan Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanması beklenen Erşan Kuneri dizisinde rol almasıyla bilinen Kaygılaroğlu, yeni bir proje ile anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİYLE EL SIKIŞTI

ÜÇ KURUŞ DİZİSİYLE EL SIKIŞTI
Dizilerin aranan yüzleri arasında yer alan başarılı oyuncu bu kez, Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün çekeceği "Üç Kuruş" diziyle el sıkıştığı iddia edildi.

AŞKTA YÜZÜ GÜLMÜYOR

AŞKTA YÜZÜ GÜLMÜYOR
Oyunculuk kariyerinde basamakları birer birer tırmanan ünlü oyuncu, aşk hayatında ise bir türlü frekansı yakalayamıyor.

FİKİR AYRILIĞI İLİŞKİYİ BİTİRDİ

FİKİR AYRILIĞI İLİŞKİYİ BİTİRDİ
Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Berrak Tüzünataç ile sürpriz bir aşka yelken açan oyuncu, fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığını açıklamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Tom Cruise Uraz Kaygılaroğlu
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