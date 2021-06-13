Uraz Kaygılaroğlu'ndan güldüren Kaan Yıldırım paylaşımı! 'Tom Cruise ile Dustin Hoffman gibiyiz'

'Aynen Aynen', 'Sefirin Kızı' gibi dizilerde gösterdiği oyunculuk performansı ile ekranlarının aranan yüzü haline gelen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncu, meslektaşı Kaan Yıldırım'la yaptığı paylaşımına 'Tom Cruise ile Dustin Hoffman' etiketlemesiyle dikkat çekti.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan esprili Kaan Yıldırım paylaşımı!

Son olarak Sefirin Kızı adlı dizide Gediz karakterine hayat vermesiyle ekranlarda boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekemeye devam ediyor.

HAYRANLARINI GÜLDÜRDÜ Oyuncu arkadaşı Kaan Yıldırım ile bu pozunu yayınlayan Kaygılaroğlu, Hollywood yıldızları Tom Cruise ile Dustin Hoffman' etiketlemesiyle hayranlarını güldürdü.

Kaan Yıldırım ise aynı mekanda çekilen farklı bir karesini bir film repliği ile yayınladı.

DİZİLERİN ARANAN YÜZÜ OLDU Öte yandan Cem Yılmaz'ın dijital platformda yayınlanması beklenen Erşan Kuneri dizisinde rol almasıyla bilinen Kaygılaroğlu, yeni bir proje ile anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİYLE EL SIKIŞTI Dizilerin aranan yüzleri arasında yer alan başarılı oyuncu bu kez, Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün çekeceği "Üç Kuruş" diziyle el sıkıştığı iddia edildi.

AŞKTA YÜZÜ GÜLMÜYOR Oyunculuk kariyerinde basamakları birer birer tırmanan ünlü oyuncu, aşk hayatında ise bir türlü frekansı yakalayamıyor.