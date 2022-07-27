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Uraz Kaygılaroğlu'ndan jet açıklama! Nesrin Cavadzade ile sevgili mi?

27.07.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığı yapan Nesrin Cavadzade'nin kısa süre önce ilişkisini sonlandırdığı iddia edilmişti. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen güzel oyuncunun adı sürpriz bir isimle anıldı. Cavadzade'nin gönlünü eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından yakışıklı oyuncudan açıklama geldi.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan jet açıklama! Nesrin Cavadzade ile sevgili mi?

Son olarak Show TV'de yayınlanan 'Üç Kuruş' adlı dizide boy gösteren Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan ünlü isim, 8 Aralık tarihinde doğan sevgilisi için organize ettiği kutlamadan kareleri takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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"İYİ Kİ DOĞDUN AŞK"

Partide Alkan takım elbisesi ve papyonuyla dikkat çekerken; Cavadzade'nin ışıltılı beyaz elbisesi çok beğenilmişti. Oyuncu çiftin kıyafet seçimleri hayranları tarafından "Nikah öncesi prova gibi" yorumları yapılmıştı. Cavadzade, Alkan'ı etiketlediği Instagram paylaşımına, "Happy birthday love (İyi ki doğdun aşk)" notunu düşmüştü.

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Yakışıklı oyuncunun pastasındaki "Sensin" yazılı not da dikkatlerden kaçmamıştı. Çiftin aşk dolu karelerine 500 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum gelmişti.

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"KISMET BU İŞLER"

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen Cavadzade, nişanlısı Gökhan Alkan ile nikah masasına ne zaman oturmayı planladığı sorusuna "Annem bu kadar sormuyor ne zaman evleneceğimi, annemden daha çok soruyorsunuz... Kısmet bu işler, bakalım. Kafamızda herhangi bir tarih yok, olsa söylerim" yanıtını vererek sitem etmişti.

TAKİBİ BIRAKTI, FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam eden çift, son olarak ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti. Birlikteliklerini noktaladıkları konuşulan çiftten yakışıklı oyuncu, Cavadzade'yi sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. Alkan, ayrıca nişanlısıyla birlikte olan fotoğraflarını da kaldırmıştı.

URAZ KAYGILAROĞLU İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Gökhan Alkan ile çekilen fotoğraflarını geçtiğimiz günlerde kaldıran Nesrin Cavadzade hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Güzel oyuncunun 'Üç Kuruş' dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA GELDİ

Çıkan haberlerin ardından Kaygılarıoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Yakışıklı oyuncu, "Bugün rol arkadaşım Nesrin Cavadzade'yle ilgili çıkan haber tamamen asılsızdır. İlgilisinin bilgisine" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu
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