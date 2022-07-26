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Nesrin Cavadzade'nin giydiği beyaz elbiseyi beğenenler için alternatif öneriler

26.07.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuğunun yanı sıra giydiği kıyafetlerle de adından sık sık söz ettiriyor. Cavadzade'nin son zamanlarda giydiği dantel işlemeli beyaz elbise de takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun sevenleri şimdi bu elbisenin kaynağını araştırıyor. Eğer siz de Nesrin Cavadzade'nin bu şık elbisesine alternatif bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz!

Nesrin Cavadzade'nin giydiği beyaz elbiseyi beğenenler için alternatif öneriler

Tarzıyla göz kamaştıran Nesrin Cavadzade'nin giydiği şık beyaz elbise, takipçileri tarafından epey merak konusu oldu ve ünlü oyuncu güzelliğiyle beğeni yağmuruna tutuldu. Biz de bu sebeple Cavadzade'nin elbisesine benzeyen modelleri derledik. İşte, Nesrin Cavadzade'nin merak konusu olan beyaz elbisesine alternatif modeller!

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1. Etkileyici bir tarzın mimarı: Sheln Mini Elbise

Nesrin Cavadzade'nin giydiği beyaz elbiseyi beğenenler için alternatif öneriler

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Sheln Mini Elbise, üst kısmını süsleyen dantel işlemeleriyle göz alıcı bir tarzın öncüsü olur. V yakalı ve ip askılı model, rahat bir kullanım imkânı sunar ve daha havalı bir görünüm vadeder. Mini boy ürün, sizi çok daha etkileyici gösterir. Yumuşak ve hafif dokusu sayesinde gün boyu süren konforu size armağan eder. Şık detaylarıyla etkileyici bir görünüm vadeden model; ofis, parti, balo, akşam buluşmaları ve özel davetlerin vazgeçilmez parçası olur. Siz de Sheln Mini Elbise'yi topuklu sandaletler ve sevdiğiniz takılar ile kombinleyerek giyebilirsiniz. Böylece çok şık görünebilirsiniz!

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2. Hem gündüz hem gece aktiviteleri için: TRENDYOLMİLLA Fisto Detaylı Vual Plaj Elbisesi

Nesrin Cavadzade'nin giydiği beyaz elbiseyi beğenenler için alternatif öneriler

TRENDYOLMİLLA Fisto Detaylı Vual Plaj Elbisesi, şık detaylarıyla tarzınıza havalı bir dokunuş yapar. Yaka ve etek kısmını süsleyen dantel işlemeleriyle çok şık bir görünüm vadeder. V şeklindeki yakası ve mini kesimiyle sizi daha çekici gösterir. Yumuşak vual dokuma kumaşı, gün boyu süren konforu bedeninize taşır. Cilt dostu %100 pamuklu kumaşı sayesinde teninizin nefes almasını destekler. TRENDYOLMİLLA Fisto Detaylı Vual Plaj Elbisesi'ni plajda mayo ve bikinilerin üzerine giyebileceğiniz gibi parti, buluşma, davet gibi organizasyonlar için de tercih edebilirsiniz.

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3. Her zaman iddialı görünmek isteyen kadınların tercihi: Grebest Skin-Touch A-Line Askılı Elbise

Nesrin Cavadzade'nin giydiği beyaz elbiseyi beğenenler için alternatif öneriler

Nesrin Cavadzade'nin elbisesini beğendiyseniz Grebest Skin-Touch A-Line Askılı Elbise'yi hemen incelemelisiniz! Dantelin görkemli güzelliğini stilinize yansıtan tasarım, şık tarzınıza tatlı bir dokunuş yapar. V yakalı modeliyle teninizin güzelliğini ön palan çıkarır. Sırt dekoltesiyle etkileyici kombinlerinizin mimarı olur. Askılı tasarımı ve yumuşak dokusuyla konforlu bir kullanım sunar. Günlük rutinlerinize göz kamaştıran bir şıklık kazandıran Grebest Skin-Touch A-Line Askılı Elbise'yi parmak arası terlik ve boncuklu takı gibi aksesuarlarınız ile tamamlayabilirsiniz. Elbiseyi parti, davet, akşam buluşması gibi organizasyonlarda giyerek hayranlık uyandırabilirsiniz.

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4. Sadeliğin en şık hâli: JEANNE DARC Beyaz Kruvaze Yaka Elbise

Nesrin Cavadzade'nin giydiği beyaz elbiseyi beğenenler için alternatif öneriler

Sade bir tarzı seven kadınların gözdesi olan JEANNE DARC Beyaz Kruvaze Yaka Elbise, şık detaylarıyla güzelliğinizi taçlandırır. Baştan aşağıya dantel işlemeler ile süslenen tasarım, stilinize havalı bir görünüm kazandırır. Yumuşak dokusuyla gün boyu rahat bir şekilde hareket etmenizi destekler. Belinizi saran kemeriyle kıvrımlarınızı vurgular. Pamuk içerikli kumaşıyla cildinizin nefes almasını sağlayarak üstün konfor vadeder. Balon kollarıyla romantik bir görünüm kazanan elbiseyi yüksek topuklu ayakkabı, minik bir çanta ve gümüş takılar ile kombinleyebilirsiniz. Böylece göz alıcı görünebilirsiniz!

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5. Dantelin kusursuz güzelliğini tarzınıza taşıyın: Verliked Yüksek Bel İnce Çiçekli Yazlık Elbise

Nesrin Cavadzade'nin giydiği beyaz elbiseyi beğenenler için alternatif öneriler

Verliked Yüksek Bel İnce Çiçekli Yazlık Elbise, kusursuz şıklıktaki tasarımıyla hayranlık uyandırır. Askı, bel ve etek kısmındaki floral desenli dantel işlemeleri tarzınıza göz alıcı bir güzellik kazandırır. Vücut hatlarınızı gözler önüne seren tasarım, daha etkileyici bir tarza kavuşmanızı destekler. Kare yakalı ve kalın askılı model, bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez parçası olur. Rahat ve nefes aldıran kumaşıyla gün boyu konforlu bir deneyim vadeder. Siz de bu şık elbiseyi beyaz sandaletler ve hasır şapkalar ile kombinleyerek özel günlerinizi taçlandırabilirsiniz.

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6. Şık ve konforlu bir tarzın öncüsü: Suzi Butik Lastik Yakalı, Gipeli ve Volanlı Elbise

Nesrin Cavadzade'nin giydiği beyaz elbiseyi beğenenler için alternatif öneriler

Nesrin Cavadzade'nin şık ve minimal elbisesine alternatif bir model arıyorsanız Suzi Butik Lastik Yakalı, Gipeli ve Volanlı Elbise tam da size göre! Fırfırlı yakasıyla tasarımını zenginleştiren model, havalı bir tarzın kapılarını aralar. Belindeki bağlanabilen ince kuşak detayı sizi daha formda gösterir. Dizlerin altında sonlanan model, ince ve hafif kumaşı sayesinde özgür bir şekilde hareket etmenizi destekler. Siz de Suzi Butik Lastik Yakalı, Gipeli ve Volanlı Elbise'yi spor ayakkabılar ve renkli halhallar ile tamamlayarak günlük rutinlerinizde ve özel davetlerde giyebilirsiniz. Bu sayede şık ve havalı görünebilirsiniz.

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7. Girdiğiniz ortamların yıldızı olmak için: INVIDIA Kruvaze Yaka Beli Kemerli Elbise

Nesrin Cavadzade'nin giydiği beyaz elbiseyi beğenenler için alternatif öneriler

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INVIDIA Kruvaze Yaka Beli Kemerli Elbise, minimal tasarımını etkileyici bir stil eşliğinde sunar. Bedeninizi mükemmel bir şekilde saran model, vücut hatlarınıza en iyi şekilde uyum gösterir. Dizlerin hemen altında sonlanır ve tarzınıza modern bir görünüm kazandırır. Kalın askılı tasarımına eşlik eden V yakalı dekoltesi teninizin ışıltısına vurgu yapar. Yumuşak kumaşı sayesinde gün boyu rahat bir şekilde hareket etmenizi destekler. Günlük rutinlerde ve özel davetlerde şıklığınızı zirveye taşıyacak elbiseyi ister topuklu sandaletler ister spor ayakkabılar ile tamamlayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış!

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8. Doğal görünmeyi seven kadınların tercihi: Eliş Şile Bezi Vual Uzun Elbise

Nesrin Cavadzade'nin giydiği beyaz elbiseyi beğenenler için alternatif öneriler

Eliş Şile Bezi Vual Uzun Elbise, Nesrin Cavadzade'nin elbisesine alternatif olabilecek modeller listemizdeki son önerimiz. Şile bezi kullanılarak tasarlanan elbise, cilt dostu %100 pamuklu dokusuyla konforlu bir deneyim vadeder. Kol ve etek sınırlarını çevreleyen dantel işlemeleri ile stilinize etkileyici bir görünüm kazandırır. Astarlı tasarımı ile içinizi göstermez, böylece güvenli bir kullanım sunar. Parmak arası terlikler ve düz topuklu sandaletler ile kombinleyerek plajda giyebileceğiniz elbiseyi spor ayakkabılar ya da yüksek topuklu sandaletler ile tamamlayarak günlük olarak da kullanabilirsiniz. Böylece farklı ortamlara yakışacak farklı stiller yaratabilirsiniz!

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