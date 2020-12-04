Uraz Kaygılaroğlu: Nice yaşlara sevgilim

Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu Melis İşiten ile nikah masasına oturmuş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

ADA DÖRT YAŞINDA

İkili, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Boşandıktan aylar sonra bir araya gelen Kaygılaroğlu ve İşiten'in kızı Ada bugün dört yaşına bastı.

İkili, kızlarının doğum gününü aile arasında kutladı.



"NİCE YAŞLARA SEVGİLİM"

Kaygılaroğlu, eski eşi ve kızı ile çekilen pozunu sosyal medya hesabından "Nice yaşlara sevgilim" sözleriyle yayınladı.



