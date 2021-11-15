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Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği şaşırttı! Üç Kuruş'un Kartal'ı bakın hangi okuldan mezun olmuş...

15.11.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Pis Yedili, Baba Candır, Sefirin Kızı gibi pek çok dizide rol alan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği şaşırttı. Şimdilerde Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Kaygılaroğlu, son günlerde aşk hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. İşte sevilen oyuncunun mezun olduğu okul ve asıl mesleği...

Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği şaşırttı! Üç Kuruş'un Kartal'ı bakın hangi okuldan mezun olmuş...

34 yaşındaki sevilen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği şaşırttı. Kaygılaroğlu, şimdilerde her Pazartesi ekranlarda yer alan Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat veriyor. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği...

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN BİLİNMEYEN ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI!

1987 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Uraz Kaygılaroğlu lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmıştır. Oyunculuğa sekiz bölüm yayımlanan Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak başlayan sevilen isim Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Canburger ve FOX TV'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa karakterini canlandırmıştır.

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Daha sonra TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney rolünü, Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki, Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı rolünü canlandıran isim; 2021 çekimleri tamamlanan Erşan Kuneri isimli dizide rol almıştır.

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Oyunculuğun yanı sıra televizyon yarışma programlarında sunuculuk yapan Kaygılaroğlu, Haziran 2014'te oyuncu Melis İşiten'le evlenmiştir. Ada adında bir kızı olan çift Temmuz 2019'da boşanmıştı.

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ASIL MESLEĞİ REKLAMCILIK!

Kaygılaroğlu şimdilerde Üç Kuruş dizisinde yeni tarzıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Kartal karakterini canlandıran başarılı ismin mezun olduğu bölüm ve asıl mesleği ise şaşırttı.

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Uraz Kaygılaroğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Kaygılaroğlu'nun oyunculuk dışındaki mesleği reklamcılıktır.

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Uraz Kaygılaroğlu
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