Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşiyle yaptığı paylaşım olay oldu! "Artık şu ayrılığı bitirin"

Son dönemin aranan oyuncuları arasında yerini alan Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri dizisinde 'İbrahim Tumtum' karakterine hayat vererek izleyicinin takdirini kazanmıştı. Kaygılaroğlu 2019 yılında, Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

AYRILSALAR DA ARKADAŞLAR!

2014 yılında dünyaevine giren çift, 2017 yılında da kızları Ada'yı kucağına almıştı. 5 senelik birlikteliğin ardından boşanma kararı alan çift sevenlerini şaşkına uğratmıştı. Evliliğin ardından hayatlarına arkadaşça devam eden çift, kızları için sık sık bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde kızlarının mezuniyet töreni için bir araya gelen çift, sosyal medya da fotoğraf paylaşıp sevenlenlerini heyecanlandırmıştı.

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten çiftinden şimdi de 'bayram' notuyla fotoğraf geldi. Kaygılaroğlu, 2.8 milyon takipçili sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla pozunu paylaştı.

YORUM YAĞDI!

Kaygılaroğlu'nun paylaşımına; "Ayyy beraber ne kadar güzel bir aile olduğunuz", "İnşallah yeniden bir arada olursunuz o güzel yüzleriniz hep gülsün birbirinizden hiç ayrılmayın inşallah", "Artık şu ayrılığı bitirin bir araya gelin", "Yeniden birlikteler mi?" yorumları geldi.

