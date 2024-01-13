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  4. Uraz Kaygılaroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? İddiaları güçlendiren paylaşımlar!

Uraz Kaygılaroğlu o isimle aşk mı yaşıyor? İddiaları güçlendiren paylaşımlar!

13.01.2024 16:27 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun köpeği ile paylaşım yapan fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour, aşk iddialarını alevlendirmişti. İkiliden bu söylentileri güçlendiren yeni bir paylaşım geldi.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu 2019 yılında boşandığı eşi Melis İşiten ile evliliğinden bir kızı bulunuyor. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

O kişinin fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour olduğu iddia edilmişti.
Bu iddialar Soleimanpour'un Kaygılaroğlu'nun köpeği ile Instagram'da fotoğraf paylaşmasının ardından daha da alevlenmişti.

uraz kaygılaroğlu

KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI

Bu pozların üzerinden çok geçmeden, ikiliden yeni paylaşımlar geldi. Kaygılaroğlu'nun 2.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı bir kareyi, Soleimanpour da kendi sayfasından kalp emojileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

uraz kaygılır

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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu Oyuncu
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