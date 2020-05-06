Uraz Kaygılaroğlu sildi Melis İşiten vazgeçmedi

Beş yıllık evliliklerini geçen yıl temmuz ayında sonlandıran Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan karşılıklı yazdıkları satırlarla haber olmuştu. Yaşadıkları ayrılığa rağmen birbirleri hakkında son derece duygusal satırlar yazan çiftten Melis İşiten boşanmalarının birinci yıldönümüne yaklaşırken bir takipçisiyle yaptığı diyalog üzerinden gündeme geldi.

İşiten, takipçisinin kendisine yaptığı: “Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun? Artık sen de kendi hayatında bak bence…” yorumuna kayıtsız kalmadı ve uzun bir metin paylaştı.

Melis İşiten şunları yazdı:

Belki bakış açına yeni bir yol çıkar diye yazmak istedim sana… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Güzel şeyler hayal ediyorsun benimle ilgili, sadece bunu sürdürüp hayal kırıklığına uğramanı istemediğim için yazıyorum.

Benim sırtımda küçükken geçirdiğim bir operasyon sebebiyle boydan boya bir izim var ve onu çok seviyorum. Görsen, Melis estetik ameliyattan korktuğu ya da bunun çirkinliği ile yüzleşemediği için sildirmiyor dersin muhtemelen ama hayır. Ben ona sahip olmayı, acısını hatırlayın bugün sahip olduğum sağlığıma şükrediyorum.

Yani bazen sadece ben olduğum için böyledir. Umarım boşa yazmamışımdır ve bakış açını azıcık kaydırabilmişimdir.

