MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uraz Kaygılaroğlu sildi Melis İşiten vazgeçmedi

Uraz Kaygılaroğlu sildi Melis İşiten vazgeçmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 17:00 | Son Güncelleme

Melis İşiten, geçen yıl boşandığı oyuncu eşi Uraz Kaygılaroğlu ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmediği için kendisine yorum atan takipçisine çarpıcı bir yanıt verdi.

Uraz Kaygılaroğlu sildi Melis İşiten vazgeçmedi

Beş yıllık evliliklerini geçen yıl temmuz ayında sonlandıran Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyadan karşılıklı yazdıkları satırlarla haber olmuştu. Yaşadıkları ayrılığa rağmen birbirleri hakkında son derece duygusal satırlar yazan çiftten Melis İşiten boşanmalarının birinci yıldönümüne yaklaşırken bir takipçisiyle yaptığı diyalog üzerinden gündeme geldi.

İşiten, takipçisinin kendisine yaptığı: “Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun? Artık sen de kendi hayatında bak bence…” yorumuna kayıtsız kalmadı ve uzun bir metin paylaştı.

Melis İşiten şunları yazdı:

Belki bakış açına yeni bir yol çıkar diye yazmak istedim sana… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Güzel şeyler hayal ediyorsun benimle ilgili, sadece bunu sürdürüp hayal kırıklığına uğramanı istemediğim için yazıyorum.

Benim sırtımda küçükken geçirdiğim bir operasyon sebebiyle boydan boya bir izim var ve onu çok seviyorum. Görsen, Melis estetik ameliyattan korktuğu ya da bunun çirkinliği ile yüzleşemediği için sildirmiyor dersin muhtemelen ama hayır. Ben ona sahip olmayı, acısını hatırlayın bugün sahip olduğum sağlığıma şükrediyorum.

Yani bazen sadece ben olduğum için böyledir. Umarım boşa yazmamışımdır ve bakış açını azıcık kaydırabilmişimdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
O anlarla ilgili ilk kez konuştu! 'O anki bakışıma çok güldüm'O anlarla ilgili ilk kez konuştu! 'O anki bakışıma çok güldüm'
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrem Derici'den takipçisine 'dövme' ayarı

İrem Derici'den takipçisine 'dövme' ayarı

Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladı mı? Sermiyan Midyat'tan yeni açıklama

Genç sevgilisini dövdü mü? 'Aşık oldum'

Esra Erol'dan koronavirüs açıklaması: O anki bakışıma çok güldüm

O anlarla ilgili ilk kez konuştu! 'O anki bakışıma çok güldüm'

Berkay Tulumbacı: İnşallah pideciyle falan öpüşmem

'İnşallah pideciyle falan öpüşmem'

Alişan'dan Pucca'ya: Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum!

Alişan o yoruma çıldırdı! 'Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum'

Ebru Şancı'nın futbolcu eşi Alpaslan Öztürk: Evde Mickey Mouse gibiyim!

Ünlü futbolcudan olay görüntüler sonrası bomba yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.