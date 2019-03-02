Sağanak yağış 15 yıldır dolmayan barajı doldurdu

Ürdün Su Bakanlığı Sözcüsü Ömer Selame AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür süren sağanak yağış nedeniyle El-Vehde, Şuayb ve Kral Talal barajlarının dolduğunu söyledi.
Sözcü Selame, Kral Talal Barajı'nın 15 yıldır dolmadığına dikkati çekerek, şiddetli yağışların barajın kapasitesinin üzerinde su almasına neden olduğunu aktardı.
VATANDAŞLARA SEL UYARISI
Barajdaki fazla suyun tahliye edileceğini söyleyen Selame, bu çerçevede çalışmalara başladıklarını aktardı.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü de barajdaki fazla suyun tahliye edilmesi sırasında sel olabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşları o bölgeden uzak durmaya çağırdı.
Ülkede etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı felce uğratırken, başkent Amman'da bir kişi selde kaybolmuştu.
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