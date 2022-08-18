Ürperi’nin kardeşi rolüyle deli dolu Ruhi! Hayat Bilgisi’nin eğlenceli karakteri Ruhi bakın şimdilerde nasıl biri

Hayat Bilgisi dizisi ekranların unutulmaz yapımlarından biri oldu. Ceyhun Yılmaz, Hayat Bilgisi dizisinin deli dolu karakteri Ruhi'ye hayat verdi. Bu rolle dikkatleri üzerine çeken Ceyhun Yılmaz bakın şimdi nasıl biri...

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Seneler önce yayınlanan Hayat Bilgisi dizisindeki Ruhi rolüyle akıllara kazınan Ceyhun Yılmaz şimdilerde 45 yaşında...

Yılmaz, Hayat Bilgisi dizisinden sonra da ekran önü kariyerine devam etti.

Çakallarla Dans, Hayatta Olmaz gibi projelerde boy gösterdi.

Oyunculuğun yanında programcılık, komedyenlik de yaptı.

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Yılmaz'ın birden fazla ödülü bulunuyor.



