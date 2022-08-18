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Ürperi’nin kardeşi rolüyle deli dolu Ruhi! Hayat Bilgisi’nin eğlenceli karakteri Ruhi bakın şimdilerde nasıl biri

18.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Hayat Bilgisi dizisi, şimdilerde oyuncularıyla gündemde yer alıyor. Bu defa, dizide Ürperi'nin kardeşi Ruhi rolüne hayat veren Ceyhun Yılmaz'ın değişimi dikkat çekti.

Ürperi’nin kardeşi rolüyle deli dolu Ruhi! Hayat Bilgisi’nin eğlenceli karakteri Ruhi bakın şimdilerde nasıl biri

Hayat Bilgisi dizisi ekranların unutulmaz yapımlarından biri oldu. Ceyhun Yılmaz, Hayat Bilgisi dizisinin deli dolu karakteri Ruhi'ye hayat verdi. Bu rolle dikkatleri üzerine çeken Ceyhun Yılmaz bakın şimdi nasıl biri...

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Seneler önce yayınlanan Hayat Bilgisi dizisindeki Ruhi rolüyle akıllara kazınan Ceyhun Yılmaz şimdilerde 45 yaşında...

Ürperi’nin kardeşi rolüyle deli dolu Ruhi! Hayat Bilgisi’nin eğlenceli karakteri Ruhi bakın şimdilerde nasıl biri

Yılmaz, Hayat Bilgisi dizisinden sonra da ekran önü kariyerine devam etti.

Ürperi’nin kardeşi rolüyle deli dolu Ruhi! Hayat Bilgisi’nin eğlenceli karakteri Ruhi bakın şimdilerde nasıl biri

Çakallarla Dans, Hayatta Olmaz gibi projelerde boy gösterdi.

Ürperi’nin kardeşi rolüyle deli dolu Ruhi! Hayat Bilgisi’nin eğlenceli karakteri Ruhi bakın şimdilerde nasıl biri

Oyunculuğun yanında programcılık, komedyenlik de yaptı.

Ürperi’nin kardeşi rolüyle deli dolu Ruhi! Hayat Bilgisi’nin eğlenceli karakteri Ruhi bakın şimdilerde nasıl biri

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Yılmaz'ın birden fazla ödülü bulunuyor.

Ürperi’nin kardeşi rolüyle deli dolu Ruhi! Hayat Bilgisi’nin eğlenceli karakteri Ruhi bakın şimdilerde nasıl biri

Ürperi’nin kardeşi rolüyle deli dolu Ruhi! Hayat Bilgisi’nin eğlenceli karakteri Ruhi bakın şimdilerde nasıl biri


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Anahtar Kelimeler:
Ceyhun Yılmaz hayat bilgisi
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