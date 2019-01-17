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USB-C’li iPhone modelleri geliyor

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 17.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Apple, gelecek nesil iPhone modellerinde USB-C kullanmak için kolları sıvadı. İşte detaylar.

USB-C’li iPhone modelleri geliyor

Yeni nesil iPhone modelleri ile beklentilerin altında bir grafik çizen Apple, şimdiden 2020 üzerine planlar yapmaya başlamış durumda. Cupertino merkezli şirkete yakın kaynaklardan alındığı iddia edilen bilgilere göre, Apple USB-C’ye geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Bilindiği üzere Apple uzun bir süredir hem iPhone hem de iPad modellerinde Lightning ismini verdiği kendi giriş portunu kullanıyordu.

Yeni nesil Mac modellerinde USB-C portunun tercih edilmesiyle birlikte Apple’ın diğer cihazlarındaki giriş portlarını da değiştireceği yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı.

Görünen o ki bu söylentiler pek de asılsız sayılmaz. Zira Cupertino merkezli şirketin USB-C adaptasyonu için çalışmaları başlattığı yönünde önemli iddialar mevcut.

Çalışmalarda hayli yol kat edildiği fakat yeni giriş portunun 2019 iPhone modellerine yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor. USB Type C bağlantı portuna sahip olan ilk iPhone modellerinin 2020 yılında geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Aslında Apple’ın bu kararının hayli yerinde olduğunu söylemek mümkün. Zira artık pek çok telefon üreticisi Type-C’ye geçiş yapmış durumda. Böylece dışarıda, cafe de ya da herhangi bir mekanda iPhone şarjı arama derdiniz de ortadan kalkmış olacaktır.

Bu giriş portunun iPhone modellerinin yanı sıra yeni iPad modellerinde de kullanılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Teknoloji

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