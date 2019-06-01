Mynet Trend

Üsküdar’da astronot kostümlü adam ilgi odağı oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

Üsküdar’da gezen vatandaşlar karşılarında astronot görünce şaşkına döndü. Karşılarında astronot kostümlü birini gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.

Üsküdar Sahili'nde gezen vatandaşlar astronot kostümlü birini görünce şaşkına döndü. İlk önce ne olduğunu anlamayan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken ardından gerçek ortaya çıktı.

Yeşilay’ın pasif içicilikle mücadele fenomeni haline dönüşen ve gençler arasında büyük bir ilgi ile karşılanan Yeşilaycı Astronotu, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde Üsküdar sahilinde pasif içiciliğe dikkat çekti. Pasif içicilikten etkilenen ve bunu dile getiremeyen birçok insan için de motivasyon kaynağı olmayı amaçlayan Yeşilaycı Astronot, Üsküdar sahilde vatandaşlara gazete dağıttı. Astronotu karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Astronotu yakında inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

SİGARASIZ TÜRKİYE ÇALIŞTAYI'NDAN 'DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ' BİLDİRİSİ

Astronotun dağıttığı gazetede, elektronik sigara ve dumansız tütün ürünlerinin tütün endüstrisi tarafından zararsız, masum ve sigara bıraktırma özelliğine sahip olduğu yönünde yanıltıcı bilgiler verilerek pazarlandığının da altı çizildi. Nargile kullanımının son yıllarda gösterdiği artışa da dikkat çekilen bildiride, nargile kullanımını da azaltmayı hedefleyen Dumansız Türkiye Platformu’nun kurulması önerildi. (İHA)

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Kediyi kurutmak hiç kolay olmadı!Kediyi kurutmak hiç kolay olmadı!
Cadde ortasında şoke eden kavgaCadde ortasında şoke eden kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar astronot yeşilay

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB'den flaş karar! 22 yıllık yasak kalktı

İBB'den flaş karar! 22 yıllık yasak kalktı

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Tehlikeli gerilim! Sokakta kadını döven Suriyeliye saldırdılar

Tehlikeli gerilim! Sokakta kadını döven Suriyeliye saldırdılar

Böyle dolandırıcılık görülmedi!

Böyle dolandırıcılık görülmedi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kamera kayıtlarını izleyince büyük şok yaşadı!

Kamera kayıtlarını izleyince büyük şok yaşadı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Onları görünce işine ara verdi!

Onları görünce işine ara verdi!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kediyi kurutmak hiç kolay olmadı!

Kediyi kurutmak hiç kolay olmadı!

Cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada

Cadde ortasında şoke eden kavga

Beşiktaş'ta bir turist, kadını güpegündüz darp etti

Güpegündüz kadını darp etti

Polisten kurallara uymayan sürücüye görülmemiş ceza

Polisten kurallara uymayan sürücüye görülmemiş ceza

Dalaran Soygunu dördüncü bölüm yayında

Dalaran Soygunu dördüncü bölüm yayında

İşçiler, devrilen 32 tonluk kolondan son anda kurtuldu

Canını zor kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.