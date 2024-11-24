YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Balık Tarifleri
  4. Uskumru dolması tarifi: Uskumru dolması nasıl yapılır?

Uskumru dolması tarifi: Uskumru dolması nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 18:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yemek davetinde balık menüsü hazırlamak istiyorsanız ya da sadece bir öğünde canınız balık çektiyse farklı bir tarifle enfes bir uskumru dolması hazırlayabilirsiniz. Birkaç aşamadan oluşsa da son derece pratik bir tarifi olan uskumru dolmasını çok seveceksiniz.

Uskumru dolması tarifi: Uskumru dolması nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç porsiyon 4
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 380kal

Uskumru dolması tarifi için size gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Tek başına tüketebileceğiniz gibi çeşitli salatalarla birlikte de servis edebilirsiniz. Bu lezzet damaklarınızda uzun süre kalacak. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 4 uskumru
  • 2 soğan
  • 200 gram pirinç
  • 50 gram fıstık
  • 50 gram kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı yenibahar ve karabiber
  • 2 yumurtanın sarısı
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 bardak galeta unu
  • 1 bardak un
  • 1 bardak kaynar su
  • 1 çeyrek maydanoz
  • 1 çeyrek dereotu
  • Biraz tuz
  • Biraz tarçın

TARİF

  • Uskumruları temizleyin.
  • Zeytinyağını tencerede ısıtın.
  • Fıstıkları, soğanları ve balıkları atıp kavurun.
  • Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Baharatları ekleyin.
  • Sıcak su ekleyip 5 dakika pişirin.
  • Yeşillikleri de ekleyin ve karıştırın.
  • Oluşan harcı uskumrulara doldurun.
  • Sırayla una ve çırpılmış yumurta sarısına en son da galeta ununa bulayın.
  • Kızgın yağda hepsini kızartın.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tarif uskumru
En Çok Okunan Haberler
Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.