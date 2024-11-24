Uskumru dolması tarifi: Uskumru dolması nasıl yapılır?

Uskumru dolması tarifi için size gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Tek başına tüketebileceğiniz gibi çeşitli salatalarla birlikte de servis edebilirsiniz. Bu lezzet damaklarınızda uzun süre kalacak. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 4 uskumru

2 soğan

200 gram pirinç

50 gram fıstık

50 gram kuş üzümü

1 çay kaşığı yenibahar ve karabiber

2 yumurtanın sarısı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 bardak galeta unu

1 bardak un

1 bardak kaynar su

1 çeyrek maydanoz

1 çeyrek dereotu

Biraz tuz

Biraz tarçın