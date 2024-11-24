Uskumru dolması tarifi: Uskumru dolması nasıl yapılır?

Bir yemek davetinde balık menüsü hazırlamak istiyorsanız ya da sadece bir öğünde canınız balık çektiyse farklı bir tarifle enfes bir uskumru dolması hazırlayabilirsiniz. Birkaç aşamadan oluşsa da son derece pratik bir tarifi olan uskumru dolmasını çok seveceksiniz.
Uskumru dolması tarifi için size gerekli olan tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. Tek başına tüketebileceğiniz gibi çeşitli salatalarla birlikte de servis edebilirsiniz. Bu lezzet damaklarınızda uzun süre kalacak. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
4 uskumru
2 soğan
200 gram pirinç
50 gram fıstık
50 gram kuş üzümü
1 çay kaşığı yenibahar ve karabiber
2 yumurtanın sarısı
1 çay bardağı zeytinyağı
1 bardak galeta unu
1 bardak un
1 bardak kaynar su
1 çeyrek maydanoz
1 çeyrek dereotu
Biraz tuz
Biraz tarçın
TARİF
Uskumruları temizleyin.
Zeytinyağını tencerede ısıtın.
Fıstıkları, soğanları ve balıkları atıp kavurun.
Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin.
Baharatları ekleyin.
Sıcak su ekleyip 5 dakika pişirin.
Yeşillikleri de ekleyin ve karıştırın.
Oluşan harcı uskumrulara doldurun.
Sırayla una ve çırpılmış yumurta sarısına en son da galeta ununa bulayın.
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