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Yokuş eş anlamlısı nedir? Yokuş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.12.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe yıllar boyunca pek çok dille etkileşimde bulunmuştur. Bunun yanı sıra kendi içerisinde de zenginleşip gelişerek çeşitli kelime ve kelime gruplarını sözcük dağarcığımıza kazandırmıştır. Yokuş kelimesi de bu sözcüklerden biridir. Türkçe kökenli bir kelime olan yokuş kelimesi "eğimli yer" anlamında kullanılır ve uzun zamandır dilimizde bulunan bir kelimedir. Peki, yokuş kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Yokuş eş anlamlısı nedir? Yokuş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yokuş kelimesi Orta Türkçe kökenli bir kelimedir. Sözcük Orta Türkçede "yükselen (yol, zemin)" anlamına gelen "yokuş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu kelimenin Eski Türkçede “yüksek yer” anlamında kullanılan "yok" sözcüğünden Türkiye Türkçesi +Iş ekiyle türetildiği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yokuş kelimesi Orta Türkçede "yokuş yer" anlamına gelen "yok yіr" söyleyişinde de görülür. Yokuş eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlamlara da karşılık gelebilir. Türk Dil Kurumuna göre yokuş kelimesinin anlamı "Aşağıdan yukarıya gittikçe yükselen eğimli yer, iniş karşıtı." şeklindedir. Yokuş kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Bu dik yokuşu yürüyerek çıkma fikri gözümü çok korkutuyor.
  • Yokuş çok eğimli olduğu için yük dolu kamyon yokuşu çıkmakta zorlandı.
  • Yarın sabah seni yokuşun başındaki kafede bekliyor olacağım.
  • Acemi şoför arabanın el frenini çekmeyince araba birdenbire yokuş aşağı gitmeye başladı.
  • Aşırı kar yağışı sebebiyle yokuşa sınırı olan yollar trafiğe kapatıldı.
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Yokuş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılık Türkçede en sok görülen durumlardan birisidir. Bunun temel sebebi kelime haznesinin oldukça zengin olmasıdır. Hem başka dillerden kelime alıntılaması hem kendi içinde yeni kelimeler üretmesi hem de çeşitli kelime türetme yollarının olması Türkçeyi oldukça zenginleştirir. Yokuş kelimesi de Türkçe bir kelime olmakla birlikte eş anlamlı kelimeye de sahiptir. Yokuşun eş anlamlısı olan kelime ifadelerde yokuş yerine kullanılabilir. Bu durum anlatım bozukluğu yaratmaz. Eş anlamlı kelimeleri kullanmak ifadeleri zenginleştirir ve çeşitlendirir. Yokuş eş anlamlısı olan kelime:

  • Çıkış

Çıkış kelimesi yokuş eş anlamlısı olsa da yokuş yerine çok sık kullanılan bir kelime değildir.

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Yokuşun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yokuş kelimesinin eş anlamı olan çıkış kelimesiyle örnek cümleler:

  • Bu çıkıştan çıkarsak nasıl geri döneceğimizi bilmiyorum.
  • Oldukça eğimli bir çıkış olduğundan buraya araba girmez.
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