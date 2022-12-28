Yaşıt eş anlamlısı nedir? Yaşıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaşıt kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türkçe "yaş" kelimesinden türetilen yaşıt kelimesi konuşma ve yazı dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Tek bir anlamı bulunan ve cümle içinde isim görevinde kullanılan yaşıt kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir: "Aynı yaşta olan kimselerden her biri"

Yaşıt eş anlamlısı nedir?

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlam bakımında aynı olan kelimelerdir. Anlam birliği bulunması bu kelimelerin cümle içinde birbirleri yerine kullanılmalarına olanak sağlar. Yaşıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

Emsal

Yaşıtın eş anlamlısı olarak "akran" kelimesi kullanılsa da akran ve yaşıt kelimesi arasında nüans bulunur. Bu bağlamda akran kelimesi yaşıtın eş anlamlısı değildir. Emsal kelimesi, yaşıt kelimesinin eş anlamı olarak kullanılmaktadır. Birbiri yerine kullanıldığında anlam bütünlüğü bozulmamakta ve aynı anlamı ifade etmektedir. Ancak emsal kelimesi yaşıt kelimesi kadar sık kullanılan bir kelime değildir.

Yaşıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yaşıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

Emsalleri yüzünden yaşadığı zorbalık sebebiyle okulunu değiştirmek zorunda kaldı.

Emsallerinden destek alarak zor günlerini atlatıyordu.

Sevim, emsallerinden boylu, inanılmayacak kadar çevik bir kızdı.

Emsalleriyle vakit geçirmek için oldukça istekli davranıyordu.

Yaşıt ve emsal eş anlamlı kelimelerdir. Örnek cümlelerde olduğu gibi yaşıt kelimesi yerine emsal kelimesi kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler bir diğeri yerine kullanıldığında anlam bütünlüğü korunmaktadır.