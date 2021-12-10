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Usta isimler bir arada! Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filminin kadrosuna yeni isimler katıldı

10.12.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi Oppenheimer’a yönelik çalışmalar devam ediyor. ‘Oppenheimer’ filminde Robert Downey Jr., Matt Damon, Cillian Murphy, Emily Blunt'ın yer alacağı açıklanmıştı. Filmin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi.

Usta isimler bir arada! Christopher Nolan'ın ‘Oppenheimer’ filminin kadrosuna yeni isimler katıldı

Black Widow, Little Women, Midsommar gibi filmlerde izlediğimiz, son olarak Hawkeye dizisinde yer alan Florence Pugh; Bohemian Rhapsody filmindeki Freddie Mercury canlandırmasıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını alan Rami Malek; Paul Thomas Anderson'ın Licorice Pizza filminde rol alan Uncut Gems, Good Time gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan Benny Safdie, Oppenheimer'da yer alacağı açıklanan yeni oyuncular oldu.

OPPENHEIMER FİLMİNİN KONUSU

Oppenheimer, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanacak ve Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atım bombasının geliştirilme sürecindeki rolünü anlatacak. Julius Robert Oppenheimer'a Cillian Murphy hayat veriyor.

Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” filminin oyuncu kadrosuna dâhil oldularChristopher Nolan imzalı “Oppenheimer” filminin oyuncu kadrosuna dâhil oldular


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