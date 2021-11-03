Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” filminin oyuncu kadrosuna dâhil oldular

Christopher Nolan, bir süredir II. Dünya Savaşı döneminde nükleer silah üretmek için başlatılan Manhattan Projesi kapsamında ilk atom bombasını icat eden Los Alamos Laboratuvarı direktörü, teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’ı konu alan bir film üzerinde çalışıyor.

İsmi Oppenheimer olarak belirlenen filmin başrolünde Christopher Nolan ile The Dark Knight filmleri dâhil olmak üzere Inception ve Dunkirk’te birlikte çalışan Cillian Murphy yer alıyor. Murhpy, filmde J. Robert Oppenheimer’ı canlandırırken; bu yıl A Quiet Place Part II ve Jungle Cruise yapımlarında karşımıza çıkan Emily Blunt ise Robert Oppenheimer eşi Katherine Oppenheimer’a hayat veriyor.

TRANSFER ETTİ

Cillian Murphy ve Emily Blunt’ın yanı sıra filmin oyuncu kadrosuna çok önemli iki isim daha dâhil oldu. Variety’nin haberine göre Marvel Sinematik Evreni’nin Iron Man’i olarak büyük başarı yakalayan Robert Downey Jr. ve son olarak The Last Duel filminde izlediğimiz Matt Damon, Oppenheimer filminde rol alacak.



