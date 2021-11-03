Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” filminin oyuncu kadrosuna dâhil oldular

Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” filminin oyuncu kadrosuna dâhil oldular

03.11.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robert Downey Jr. ve Matt Damon, Christopher Nolan’ın atom bombasının mucidi olarak anılan bilim insanı J. Robert Oppenheimer’a odaklanacağı Oppenheimer isimli yeni filminin oyuncu kadrosuna dâhil oldu. Filmin 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Christopher Nolan imzalı “Oppenheimer” filminin oyuncu kadrosuna dâhil oldular

Christopher Nolan, bir süredir II. Dünya Savaşı döneminde nükleer silah üretmek için başlatılan Manhattan Projesi kapsamında ilk atom bombasını icat eden Los Alamos Laboratuvarı direktörü, teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’ı konu alan bir film üzerinde çalışıyor.

İsmi Oppenheimer olarak belirlenen filmin başrolünde Christopher Nolan ile The Dark Knight filmleri dâhil olmak üzere Inception ve Dunkirk’te birlikte çalışan Cillian Murphy yer alıyor. Murhpy, filmde J. Robert Oppenheimer’ı canlandırırken; bu yıl A Quiet Place Part II ve Jungle Cruise yapımlarında karşımıza çıkan Emily Blunt ise Robert Oppenheimer eşi Katherine Oppenheimer’a hayat veriyor.

İnsanlar Interstellar’a Christopher Nolan Hızlı ve Öfkeli serisine hayranİnsanlar Interstellar’a Christopher Nolan Hızlı ve Öfkeli serisine hayran

TRANSFER ETTİ

1

Cillian Murphy ve Emily Blunt’ın yanı sıra filmin oyuncu kadrosuna çok önemli iki isim daha dâhil oldu. Variety’nin haberine göre Marvel Sinematik Evreni’nin Iron Man’i olarak büyük başarı yakalayan Robert Downey Jr. ve son olarak The Last Duel filminde izlediğimiz Matt Damon, Oppenheimer filminde rol alacak.

Draco Malfoy hayranları Tom Felton, Cadılar Bayramı için Harry Potter’a dönüşerek hayranlarını şaşırttıDraco Malfoy hayranları Tom Felton, Cadılar Bayramı için Harry Potter’a dönüşerek hayranlarını şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Salgını bilmişti! Dünya hakkındaki kehanetleri tüyler ürpertiyorSalgını bilmişti! Dünya hakkındaki kehanetleri tüyler ürpertiyor
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Ters köşe yaptı! Malfoy olarak tanındı, Harry Potter’a dönüştüTers köşe yaptı! Malfoy olarak tanındı, Harry Potter’a dönüştü
Anahtar Kelimeler:
Matt Damon Robert Downey Jr.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Salgını bilmişti! Kehanetleri tüyler ürpertiyor

Fenomenleri eleştirdi! Bikinili doğal pozuna beğeni yağdı

Fenomenleri eleştirdi! Bikinili doğal pozuna beğeni yağdı

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Şaşırtan sevişme sahnesi açıklaması: Önlem aldık

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Babasının tabutu başında verdiği pozla olay olmuştu

Babasının tabutu başında verdiği pozla olay olmuştu

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her gün yedi! Gördüğünde ailesi bile tanıyamadı

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Her söylediği çıkıyor! 2022 kehanetleri tüyler ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.