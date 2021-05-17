Usta müzisyen Cahit Berkay aşı karşıtlarına ateş püskürdü

Yasaklardan yakınan usta müzisyen, bu dönemde fazlasıyla hareketsiz kalmasından dolayı bel fıtığının yeniden nüksettiğini ifade ederek, yaşanılan hastalığı hiçe sayanlara tepki gösterdi.

Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay Aşı karşıtlarına sitem etti!

Geçtiğimiz gün objektiflere takılan usta müzisyen Cahit Berkay, gazetecilerle ile ayak üstü sohbet gerçekleştirdi. Berkay, aşı karşıtlarının hastalığı hafife aldığını belirterek, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden dem vurdu.

Moğollar'ın kurucularından Cahit Berkay, önceki gün kızı ve torunu ile birlikte görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berkay, 65 yaş üzerine olan yasaklardan dert yanıp, bu nedenle belinin sakatlandığını belirtti.

Bel fıtığım nüksetti Özellikle pandemi döneminde yaşlı insanların hareketsiz kaldığını söyleyen usta müzisyen, "65 yaş yasağı var. O yüzden belimi sakatladım. Bel fıtığım vardı, o nüksetti hareketsizlikten. Tedavi oldum ama hareket edemiyoruz. Konserler bitti. Biz pandemi öncesi yoğun çalışıyorduk. Haftada bir konser vardı, şimdi hepsi kesildi. Geçecek diye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Hastalığı hafife alıyorlar Öte yandan aşı karşıtlarının hastalığı hafife aldığının altını çizen Berkay, tanıdığı üç kişinin koronovirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğinden bahsederken, aşı karşıtlarının hastalığı hafife aldığını da söyledi.

Aşı karşıtlarına isyan etti Berkay, konuya ilişkin olarak "Ben aşımı oldum ama olamayanlar var. Bütün toplumun, belli bir yüzdenin aşı olması lazım ki atlatalım. Ben 74 yaşındayım. Aşı karşıtlarına ne diyeyim?