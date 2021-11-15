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Usta müzisyen Fedon'dan korkutan haber! "Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti..."

15.11.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan taverna müziğinin efsane ismi Fedon, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı.

Usta müzisyen Fedon'dan korkutan haber! "Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti..."

Magazin D Pazar programına konuşan 77 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Son iki yılını kanser ile mücadele ile geçirdiğini belirten Fedon "Artık hastalıklar arttı. Eski model bir arabanın önce kaportası çürür, sonra motor yağ kaçırır. Bunları bekleyen bir insanım, olacak bunlar... Yaşımdan dolayı çok hastalıklar geldi, direniyorum" dedi.

fedon

"KANSER OLDUM, BÖBREĞİMİN YARISI GİTTİ"

Yılların şarkıcısı, sözlerine; Kanser oldum, böbreğimin yarısı gitti... Ama ölümden korkmuyorum. Zeki Müren'in çok güzel derdi "Ölüm varken ben yokum, ben varken ölüm yok.

fedon
Sürünmeyeyim başka hiç bir şey istemiyorum. Ölüm Allah'ın emri. Her gece dua ediyorum 'Allah'ım çocuklarımın sağlığını ver, beni de ele güne muhtaç etme, süründürmeden canımı al...' İnsan et ağırdır, çok zor bir şey" diye devam etti.

fedon

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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