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  4. Usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde tepki çeken anlar! Ünlü müzisyen selfie çekti sosyal medya ayağa kalktı

Usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde tepki çeken anlar! Ünlü müzisyen selfie çekti sosyal medya ayağa kalktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.08.2024 08:33
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Zoraki Koca, Güneşi Gördüm, Mahallenin Mıuhtarları ve Vezir Parmağı gibi birçok projede yer alan usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser ile mücadele eden Atilla Tamer son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze törenine ünlü müzisyen Turhan Öge'nin usta tiyatrocu Zihni Göktay ile selfie çekmeye çalıştığı anlar damga vurdu. Cenaze törenindeki bu anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

MYNET-'Mahallenin Muhtarları' dizisinde hayat verdiği Muhtar Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer'in ölümüyle yıkıldı.

cihat tamer

Bir süredir kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in cenazesi ikindi namazına müteakiben Ataköy Ömer Duruk Camii'sinde kılındıktan sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedildi.

OĞLU

TÖRENDE SELFİE KRİZİ

Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde ilginç anlar yaşandı. Törene ünlü müzisyen Turhan Öge'nin usta tiyatrocu Zihni Göktay ile selfie çekmeye çalıştığı anlar damga vurdu.

cenaze 1

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ortaya çıkan bu görüntüler büyük tepki çekti.

selfie 2

Törendeki bu anlara; 'bu ne saygısızlık', 'ölüye ve yakınlarına saygı kalmamış', 'öyle edepli ağır başlı sanatçılar ki tepki vermiyorlar', 'nasıl bir saygısızlık, ölene üzülmedin bari babasına Üzülseydin' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cihat Tamer Zihni Göktay
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