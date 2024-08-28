Usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde tepki çeken anlar! Ünlü müzisyen selfie çekti sosyal medya ayağa kalktı

MYNET-'Mahallenin Muhtarları' dizisinde hayat verdiği Muhtar Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer'in ölümüyle yıkıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in cenazesi ikindi namazına müteakiben Ataköy Ömer Duruk Camii'sinde kılındıktan sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedildi.

TÖRENDE SELFİE KRİZİ

Ünlü isimlerin akın ettiği cenaze töreninde ilginç anlar yaşandı. Törene ünlü müzisyen Turhan Öge'nin usta tiyatrocu Zihni Göktay ile selfie çekmeye çalıştığı anlar damga vurdu.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ortaya çıkan bu görüntüler büyük tepki çekti.

Törendeki bu anlara; 'bu ne saygısızlık', 'ölüye ve yakınlarına saygı kalmamış', 'öyle edepli ağır başlı sanatçılar ki tepki vermiyorlar', 'nasıl bir saygısızlık, ölene üzülmedin bari babasına Üzülseydin' yorumları yapıldı.