MAGAZİN

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 09:12 | Son Güncelleme

90'ların efsane dizisi Bizimkiler'de 'Kapıcı Cafer' olarak hayatımıza giren usta oyuncu Ercan Yazgan’ın geçen hafta felç geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Usta oyuncu Ercan Yazgan felç geçirdi

Yazgan, geçtğimiz Cumartesi günü geçirdiği felç sonucu Sultanbeyli’deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yazgan’ın sağlık duurumunun aldığı fizik tedavi ile iyiye gittiği öğrenildi.

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı.

1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah sifasini versin insallah
GEÇMİŞ OLSUN ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN
Allah şifa versin.
Allah acil şifalar versin.
Allah şifalar versin,
Güzel insan, bizi hep güldürdün. Acil şifalar.
Allah yardımcısı olsun:(
geçmiş olsun Allah şifalar versin
kapıcı cemil değil kapıcı cafer o,
Allah yar ve yardımcısı olsun..
Bırakma bizi güzel insan
Cemil değil Cafer olacak Allah şifa versin
Geçmiş olsun
rabbim şifa nasip versin:((
gecmis olsun
Allahım acil şifalar versin
Allah şifasını versin. İnşallah iyileşir de ekranlara tekrar döner. Böyle başarılı oyuncular pek yetişmiyor. Çok severek izledik dizileride kendisini.
içkinin de aşırısı zarar, her şeyin fazlası zarar
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