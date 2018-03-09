Usta oyuncu Ercan Yazgan'ın çok bilinmeyen ünlü kızları...

Ercan Yazgan'ın çocukları kimlerdi? Biri üvey biri öz iki kızı olan sanatçının kızları da sanat camiasında...

Babasının ölümünü böyle duyurdu

1 / 11 Bizimkiler dizisi ile milyonlara kendisini sevdiren oyuncu Ercan Yazgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 / 11 Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i ile gönüllerde taht kuran usta oyuncu Ercan Yazgan, 3 Mart 2018 tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

3 / 11 Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

4 / 11 ERCAN YAZGAN KİMDİR? Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946'da Sinop'ta doğdu. Oyuncu Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babasıdır. 1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı. Bizimkiler ve Kaygısızlar dizisindeki tipelemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan 'Bizimkiler' adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Ercan Yazgan, kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

5 / 11 Ercan Yazgan, özel hayatı ile hemen hemen hiç gündeme gelmedi. Buket Dereoğlu, oyuncu Ercan Yazgan'ın üvey kızı olduğunu çok az kişi bilir. Buket Dereoğlu 6 yaşında iken annesi İdil Hanım, ikinci evliliğini 1976 yılında Ercan Yazgan ile yapmıştır.

6 / 11 Buket Dereoğlu, babasının vefatından sonra sosyal medyada "Babamız Ercan Yazgan'ı bu gece kaybettik, başımız sağolsun." notunu aile fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

7 / 11 Ercan Yazgan'ın kızı olarak tanıdık Billur Yazgan'ı. Oyunculuk kariyerine Merve Boluğur ile birlikte rol aldığı 'Acemi Cadı' dizisi ile başlamıştı. Kariyerine bir süre devam ettikten sonra ise bir anda ortadan kayboldu.

8 / 11 Billur Yazgan'ın babası ile görüşmediği haberleri daha önce yapılmıştı.

9 / 11 Kerem Akarsu ile evliliğinden Aren adında bir oğlu olan Billur YazgAn'ın sosyal medyada babası ile neredeyse hiç bir paylaşımı yok.

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