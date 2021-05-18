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Usta oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti

18.05.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, rejisör ve akademisyen Erol Keskin'in vefat haberini Oyuncular Sendikası duyurdu.

Sendikanın açıklamasında "Değerli üyemiz, meslektaşımız Erol Keskin'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

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Oyuncu Işıl Yücesoy da sosyal medyadan "Bir devre imza atmış, alabilmek isteyene öğretiler bırakmış sevgili Erol Kesin... Yüreğimi acıttı veda edişin... Sevgili Suna başın sağ olsun. Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun.." paylaşımı yaptı.

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EROL KESKİN KİMDİR?

1931 yılında İstanbul’da doğan Erol Keskin, çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde oyuncu, rejisör, senarist olarak görev almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında genel sanat yönetmenliği de yapmış olan Erol Keskin, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi senaryo ödüllerinin; 2001’de 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. Siyad Türk Sineması Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibidir. Bunların yanında 2004 yılında 8. Afife Tiyatro Ödüllerinde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilmiştir. 2013’te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülüne layık görülmüştür.

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