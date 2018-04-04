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Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Füsun Demirel sosyal medya hesabından isyan etti. Uzun süredir iş teklifi alamadığını açıklayan Füsun Demirel, "Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel sosyal medyadan kendisine oyun verilmemesine isyan etti. Demirel, işsiz geçirdiği üçüncü yılı olduğunu belirterek, “Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı” diye sordu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirel, “Üçüncü yılım ve sadece işimi istiyorum… Çalışmak… Herkes gibi… Hiç mi yürekli bir yapımcı yönetmen kalmadı. Neyim ben? Hizmetten başka, insanlıktan sevgiden başkan ne örnekledim ki bu hayatta. Artık dayanamıyorum. Yüreğim daha fazlasına dayanmıyor. Bilin istedim. Sadece bir işi bile çok gördüler. Ben iyi değilim…” ifadelerini paylaştı. Demirel’in bu paylaşımı kamuoyunun ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Füsun Demirel bunun ardından bir paylaşım daha yaparak, “Gelen destek mesajlarına sonsuz teşekkürler... Çok incitici mesajlar da geliyor... Yoruma kapatmak zorunda kaldık” diye yazdı.

NE OLMUŞTU?
Füsun Demirel geçen yıl "Gerilla annesini oynamak istiyorum" demesinin ardından iktidara yakın ATV'deki "Aile İşi" adlı dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Demirel bu sözlerindeki “gerillanın”, “Bahsettiğim ve çok etkilendiğim İtalya iç savaşında faşistlere karşı mücadele vermiş, ülkesinin kurtuluşu için savaşmış milis kadınlardır” diyerek açıklamıştı.

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