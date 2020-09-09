MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti! Halil Kumova kimdir?

Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti! Halil Kumova kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 20:09 | Son Güncelleme

Türk sinemasının emektar oyuncularından Halil Kumova, Malatya’da çekimleri devam eden ‘Zalo’ isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı filmin başrol oyuncusu Sermiyan Mityat başta olmak üzere set çalışanlarını yasa boğdu.

Usta oyuncu Halil Kumova hayatını kaybetti! Halil Kumova kimdir?

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden ‘Zalo’ adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, setteyken aniden rahatsızlandı. Set görevlileri tarafından hemen Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova’nın kalbi durunca hemen müdahale edildi. Kalbi tekrar çalıştırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova’dan, Covid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.

HALİL KUMOVA KİMDİR?

23 Mart 1956’da Bursa’da doğan Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynayan Kumova, şimdiye kadar 100’e yakın film ve dizide rol aldı.

Halil Kumova2

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan’ın senaristi ve yönetmeni olduğu ’Zalo’ adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya’nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933’te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova’nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Türkan Şoray 20 kilo verdi! Eski günlerine geri döndüTürkan Şoray 20 kilo verdi! Eski günlerine geri döndü
Sercan Yıldırım-Nisa Bölükbaşı cephesinde yeni gelişme! ‘R yok’Sercan Yıldırım-Nisa Bölükbaşı cephesinde yeni gelişme! ‘R yok’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
Büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
Kaçak kına gecesi pahalıya patladı! 22 bin 500 TL ceza
Kaçak kına gecesi pahalıya patladı! 22 bin 500 TL ceza
Bakan Koca'dan 11 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Bakan Koca'dan 11 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
Paylaşımından sonra Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu’yu hatırlattı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Boyu 1.71 mi? En sonunda isyan etti
Boyu 1.71 mi? En sonunda isyan etti
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elite dizisinin Carla’sı Ester Exposito 25 milyon takipçiye ulaştı!
Elite dizisinin Carla’sı Ester Exposito 25 milyon takipçiye ulaştı!
Eser Yenenler verdiği kilolarla eşi Berfu Yenenler’den tam not aldı!
Eser Yenenler’in diyetinde hedefe az kaldı!
Türkan Şoray 20 kilo verdi! Eski günlerine geri döndü
Türkan Şoray 20 kilo verdi! Eski günlerine geri döndü
Survivor Mert Öcal’dan radikal değişim kararı! Mert Öcal’ın yeni imajına beğeni yağdı!
Şaşırtan değişim! Görenler tanıyamadı
Chantel Jeffries tatili fırsat bildi
Tatili fırsat bildi! Sevgilisiyle...
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan sevgilisi Hakan Boy’un eşiyle tanıştığını itiraf etti!
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.