MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Usta oyuncu Liz Sheridan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Liz Sheridan hayatını kaybetti

16.04.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok izlenen komedi dizilerinden Seinfeld'de "Helen" adlı anne karakterini canlandıran Liz Sheridan 93 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Liz Sheridan hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Liz Sheridan'ın 10 Nisan'daki doğum gününden 5 gün sonra uykusunda doğal nedenlerle öldüğünü söyleyen yakın arkadaşı Amanda Hendon, fazla ayrıntı vermedi.

EDUIGlVWwAIPFZu

Sheridan, komedyen Jerry Seinfeld'in soyadını taşıyan dizide oğluna oldukça düşkün bir anne olan "Helen" karakterini canlandırdı.

Seinfeld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liz her zaman bir oğlun isteyebileceği en tatlı, en iyi TV annesiydi" dedi.

Ekran görüntüsü 2022-04-16 140231

Sheridan, 1970'lerde Broadway'de çok sayıda oyun ve müzikalde, "Legal Eagles", "Forget Paris" ve "Wedding Bell Blues" gibi filmlerde, 2010'da TV filmi "The Rooneys"te rol aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petek ve Reza aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama Petek ve Reza aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama
Anlattıklarıyla yürekleri dağladı: "Babam çok kötü bir kocaydı"Anlattıklarıyla yürekleri dağladı: "Babam çok kötü bir kocaydı"
"Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" deyince..."Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" deyince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam değişik hareketler yapıyor! 3 saniyede bitiyor"

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam değişik hareketler yapıyor! 3 saniyede bitiyor"

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

Sağanak yağmur geliyor! Günlerce sürecek

Sağanak yağmur geliyor! Günlerce sürecek

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü, sürücü araçtan fırladı

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir efsane mi? Bu şekilde tüketince ne işe yarıyor?

Bir efsane mi? Bu şekilde tüketince ne işe yarıyor?

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.