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  4. Usta oyuncu Mehmet Esen'i yıkım ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Usta oyuncu Mehmet Esen'i yıkım ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

31.08.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Son Yaz, Menajerimi Ara ve son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan usta oyuncu Mehmet Esen bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve yatağa mahkum kalan annesi Suzan Esen'i kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Mehmet Esen'in annesi Suzan Esen hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Esen, 'Canım annemi kaybettik. 1 Eylül Cuma günü Burgazada’da toprağa vereceğiz.' mesajını paylaştı.

Esen'in paylaşımına, başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden başsağlığı mesajları geldi.

Mehmet Esen annesi paylaşom

2021 yılında kolu kırılan Suzan Esen yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yatağa mahkum kalmıştı. O günden sonra annesinin yanından ayrılmayan Mehmet Esen, sosyal medya hesabından takipçilerini de bilgilendirmeye başlamıştı.

Mehmet Esen ANNESİ 2

Özel hayatlarına dair paylaşımlar ünlü oyuncu, 'Annem yaklaşık beş haftadır, kolunu kırdıktan sonra yatağa bağımlı oldu. Bir ay bakıcı yatakta baktı. Şimdi iyi bir bakıcı bulana kadar görevi ben üstlendim. Birbirimize söz verdik yeniden ayağa kalkacak, yılmayacağız. Küçükken annem bizi yıkadıktan sonra abimle büyüklerimizin ellerini öperdik. Bugün annemi yıkadım. Başını kurularken birden tutup benim elimi öptü. Nasıl karmakarışık bir duygu, anlatamam. Zaman böyle oyunlar oynuyor bize.' ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Esen ve annesi 3

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