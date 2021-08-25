Usta oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Çekmez, son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Metin Çekmez’in durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, daha sonra pek çok sinema ve dizi ile evlerimize konuk olmuştu.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroya başlayan Metin Çekmez, 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu olabildi.

Bir alaylı oyuncu olarak kendini usta çırak ilişkisi içinde geliştirdi. 1972 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı “Tatlı Dillim” sinema filmi ile oyunculuğa başladı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.

Metin Çekmez, 2014 yılında Star Tv’de yayınlanan ve başrollerinde Özcan Deniz, Hatice Şendil, Gürbey İleri ve Begüm Kütük’ün oynadığı “Kaderimin Yazıldığı Gün” dizisinde Ziya Yörükhan karakterini canlandırmıştır.

