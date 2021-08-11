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Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

11.08.2021 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya (75) hayatını kaybetti. Sabina Toziya son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandırmıştı. Acı haberi de EDHO'nun senaristi Bahadır Özdener duyurdu. EDHO'da Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca da usta sanatçı Sabina Toziya için duygusal bir paylaşım yaparak "Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu" dedi.

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya (75) hayatını kaybetti.

Acı haberi EDHO’nun senaristi Bahadır Özdener duyurdu. Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık.Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

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Sabina Toziya, uzun yıllar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli rolünü canlandırmıştı.
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OKTAY KAYNARCA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Dizide oğlu Hızır Çakırbeyli'yi canlandıran Oktay Kaynarca da Instagram hesabından usta oyuncuyla bir karesini paylaştı.

Kaynarca paylaşımında "Sınanıyor muyum bilmiyorum ama bir bildiği var sanırım Yaradanın. Tarif etmem imkansız, sadece kocaman bir boşluk kocaman bir hiçlik. Uğurlar olsun canımın içi nurlar içinde uyu" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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ACİL OLARAK AMELİYATA ALINMIŞTI

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Hayriye'si Sabina Toziya, yılbaşı tatilinde ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı esnada bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
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Beyninde tümör tespit edilen Toziya acil olarak ameliyata alınmıştı. Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı, yaklaşık 10 saat süren operasyon sonrası Toziya'nın beynindeki tümör tamamen temizlendiği duyurulmuştu.

HASTALIĞI NEDENİYLE EDHO'DAN AYRILMIŞTI

Yaşanan olaylardan sonra oyuncunun rol aldığı dizinin senaryosu değiştirilmişti. Toziya'nın canlandırdığı Hayriye Çakırbeyli karakteri senaryo gereği vefat etmişti. Ünlü oyuncu da uzun yıllar rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 179. bölümde veda etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
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