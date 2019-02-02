Usta oyuncu Turgut Arseven'e veda

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan 72 yaşındaki oyuncu için bugün Şişli Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turgut Arseven’in kardeşi Atacan Arseven, oğlu Efe Arseven, yakınları ve sevenleri katıldı.

Babasının tabutu başında taziyeleri kabul eden Efe Arseven, çok üzgün olduğunu dile getirdi. Babasıyla her zaman gurur duyacağını ifade eden Efe Arseven, "Çok üzgünüz, çok erken yaşta kaybettik. Belirli bir hastalığı da vardı ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bu kadar da seveni olduğunu tahmin etmemiştik aslında. Gururluyuz, böyle bir babam olduğu için her zaman gurur duyacağım. Sanat yaşantısı zaten herkes tarafından bilinir. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Efe Arseven ve beraberindekiler, Turgut Arseven’in tabutunu cenaze arabasına taşıdı. Usta sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

