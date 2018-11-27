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Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

Yıllardır televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde tonton nine ya da pamuk teyze olarak izlemeye alıştığımız Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi.

Uğur Kıvılcım'ın cenaze töreni, 28 Kasım günü saat 11.00'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde düzenlenecek.

Sanatçı, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.

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UĞUR KIVILCIM KİMDİR?

15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Uygulamalı sinema oyunculuğu-tiyatro-seslendirme eğitimi aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularındandır.

Uğur Kıvılcım, pek çoğumuzun bilmediği başarılı bir Yeşilçam kariyeri var. Pek çok filme başarılı performanslarıyla renk ve sevimlilik katan Kıvılcım, 100’ün üzerinde projeye emek vermiştir.

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15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu Uygulamalı Tiyatro Eğitimi almıştır. İstanbul Büyükşehir Tiyatroları oyuncularından olan Uğur Kıvılcım, sinemaya Yaban Kız (1954) filminde çocuk oyuncu olarak başladı.

Uğur Kıvılcım, "Kadın Değil Baş Belası" filminde darbukacı, "Güllü" filminde hizmetçi, "Bülbül Yuvası" filminde Zerrin, Adsız Cengaver filminde Cabbar'ın başı vurulan eşi, "Gelin Çiçeği" filminde gitarist Uğur, 1973 yapımı "Yalancı" filminde Ayşe, Diyet filminde işçilerden Şerife, "Dünden Sonra Yarından Önce" filminde Mübeccel, "Dudaktan Kalbe" dizisinde Huriye yenge ve "Eyvah Babam" ile "Eyvah Kızım Büyüdü" dizilerinde Latife Sultan rollerini oynamıştı.


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