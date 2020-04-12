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Usta oyunculardan 'Camdan Cama' dizi

DİZİ HABERLERİ  | 12.04.2020 20:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirdiğimiz ve eve kapandığımız bu zamanlarda moral vermek amacıyla yola çıkan usta oyuncular, Camdan Cama adlı projeye imza attı.

Usta oyunculardan 'Camdan Cama' dizi

Ünlü oyuncular Zerrin Sümer, Gökhan Mete ve Gökçe Özyol anlamlı bir projeye imza atıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günler geçirdiğimiz bu zamanlarda biraz olsun yüzleri gülümsetmek ve moral vermek amacıyla yola çıkan oyuncular, hepimizin evlerimize kapandığı bir zamanda, sanatçı her koşulda üretim yapabilir anlayışıyla, kendi evlerinde kendi imkanlarını kullanarak "Camdan Cama" isminde bir internet dizisi ortaya çıkardı. Oyuncuların hepsi ayrı ayrı kendi evlerinde hem kendi çekimlerini yaptı hem de rollerini oynadılar.

Senaryosunu, Aynen Aynen, Sağ Salim, Hep Yek, Bir Kadın Bir Erkek, Emret Komutanım gibi projelere imza atmış olan Ali Alper Erze'nin yazdığı Camdan Cama, Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkması yasaklanan 65 yaş üstü Nurhan Hanım (Zerrin Sümer) ve Muzaffer Bey'in (Gökhan Mete) hikayesini anlatıyor. Yalnız yaşayan Nurhan Hanım ve Muzaffer Bey, internette birbirlerini bulmuş ve bir süre sonra buluşmaya ve karşılıklı görüşmeye karar vermişlerdir. Tam buluşacakları gün 65 yaş ve üstüne salgın nedeniyle dışarı çıkma yasağı gelir ve bütün planları altüst olur. Heyecanla birbirleriyle buluşmaya hazırlanan kahramanlarımızın hevesleri kursaklarında kalır. Muhabbetlerine bir süre daha bilgisayar ekranından yani Camdan Cama devam etmek durumundadırlar.

Projenin diğer ünlü ismi Gökçe Özyol için çok ayrı bir anlamı daha var bu işin; eşi Ayça Akoğlu Özyol ilk kez oyunculuğu deniyor ve birlikte kamera karşısına geçip yine karı koca olan bir çifti canlandırıyorlar. İlk kez oyunculuk yapmasına rağmen çok doğal ve başarılı oyunculuğuyla takdir topluyor Ayça Akoğlu Özyol.

Proje, Camdan Cama YouTube kanalından izlenebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
camdan cama, zerrin sümer, Gökhan Mete, Gökçe Özyol,

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