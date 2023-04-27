Usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatı film oluyor! Erdal Beşikçioğlu canlandıracak... Yönetmeni belli oldu

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatı film oluyor. "Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi şarkılarında rock ezgilerini Anadolu’nun motifleriyle donatarak kendisine has bir tarz ortaya çıkartan usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatı ve müzik kariyeri beyaz perdede seyircisinin karşısına çıkacak.

BAŞROLÜ VE YÖNETMENİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yiğit Güralp’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak. Filmin başrolünü ise Erdal Beşikçioğlu üstlenecek.