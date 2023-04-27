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Usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatı film oluyor! Erdal Beşikçioğlu canlandıracak... Yönetmeni belli oldu

27.04.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesi ve müzik kariyerini anlatacak olan sinema filminin hazırlıkları devam ediyor. Usta oyuncunun hayatını anlatacak olan filmin başrolünü ise Erdal Beşikçioğlu üstelenecek. Filmin 27 Ekim 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatı film oluyor! Erdal Beşikçioğlu canlandıracak... Yönetmeni belli oldu

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatı film oluyor. "Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi şarkılarında rock ezgilerini Anadolu’nun motifleriyle donatarak kendisine has bir tarz ortaya çıkartan usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatı ve müzik kariyeri beyaz perdede seyircisinin karşısına çıkacak.

BAŞROLÜ VE YÖNETMENİ BELLİ OLDU

kapak erdal

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yiğit Güralp’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak. Filmin başrolünü ise Erdal Beşikçioğlu üstlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Karaca Erdal Beşikçioğlu

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