Usta sanatçı Doğan Bavli hayatını kaybetti

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli hayatını kaybetti. Bavli henüz 80 yaşındaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları vefat haberini şu şekilde duyurdu:

"Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz."

Doğan Bavli için 22 Kasım Pazartesi günü saat 11:00’de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Sanatçı, Doğancılar Çakırcıbaşı Hasan Paşa Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

DOĞAN BAVLİ KİMDİR?

1941 yılında İstanbul’da doğdu. 1961'de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları'na giren sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlendi. Sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.

