Usta sanatçı Haluk Levent yeni yıla depremzedelerle girdi!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ili etkilemiş ve depremlerde binlerce vatanadaş hayatını kaybetmişti. Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde bulunan Haluk Levent yılbaşını, Hatay Antakya'daki konteyner kentte yaşayan depremzedelerle birlikte kutladı.

Depremzedelerle birlikte şarkılar söyleyen Halik Levent, bazı aileleri de konteynerlerinde ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Haluk Levent, sosyal medyadan konteyner kentteki yeni yıl kutlamasına ilişkin sosyal medya hesabından "Bu gece yeni yıla Hatay’da giriyorum. Konteyner kentleri dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarklar söyleyerek. Bu yıl güzel olsun Allahım!", "Metin Vursun ailesinin konteynırına ziyarete geldim. Çaylarını içtim. Küçücük Merve doktor olmak istiyor. Ona beste yaptım. Bu olanaksızlık ve bu yoksullukta onların yüzünü gülerken gördüm ve sizinle paylaşıyorum" mesajlarını paylaştı.







