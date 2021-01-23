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Usta yönetmen Ali Utku hayatını kaybetti!

23.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Usta yönetmen Ali Utku hayatını kaybetti!

Melekler Evi, Karşılaşma, Masumiyet ve Yazgı gibi Türk sinemasının iddialı filmlerinin görüntü yönetmenliğini üstlenen usta sinemacı Ali Utku, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının usta görüntü yönetmenlerinden Ali Utku, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun bir süredir kanserle savaşan Ali Utku, tedavi gördüğü sırada yaşam savaşını kaybetti. Sayısız filmin ve dizinin görüntü yönetmenliğini üstlenen Ali Utku, bir çok ödülün de sahibi olmuştu.

Eskişehir doğumlu usta görüntü yönetmeni Utku, 7 Nisan 1960 tarihinde dünyaya geldi. Sinemaya ilk adım atiği film ise, 1971 yapımı “Kartallar” adlı film oldu. Bu filmde oyunculuk yapan Utku, bu filmde oyunculuğun ardından kamera asistanlığına geçiş yaptı. Görüntü yönetmenliğine terfi eden Utku, ilk görüntü yönetmenliğini 1977 yapımı“Ateş Parçası” filminde gerçekleştirdi.

FESTİVALLERİN ÖDÜLLERİN İSMİ!

4 yıl süren ve bir ekran efsanesi olan “Kara Melek” dizisinin de görüntü yönetmenliğini üstlenen Ali Utku, bir süre sonra Zeki Demirkubuz’un filmlerinin de görüntü yönetmeni oldu. Demirkubuz’un 1997 yapımı “Masumiyet”, 1998 yapımı “Üçüncü Sayfa” ve 2001 yapımı “Yazgı” filmlerinde çalışan Utku, “Üçüncü Sayfa” filmiyle 36. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü” nü kazandı. Ömer Kavur’un yönettiği 2002 yapımı “Karşılaşma” filmiyle; 25. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 15. Ankara Film Festivali ve 40. Antalya Altın Portakal Film Festivalleri’nde “En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü” nün sahibi oldu. Ayrıca Ömer Kavur’un yönettiği 2000 yapımı “Melekler Evi” filmiyle 37. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödül kazanan Utku, son olarak 2019’da Milano Film Festivali’nde Olgun Özdemir’in yönettiği “Kızım Gibi Kokuyorsun” filmiyle ‘Yabancı Dildeki Bir Filmde En İyi Görüntü Yönetmeni’ödülünü kazandı.

Ali Utku ayrıca, 2000 yapımı “Abuzer Kadayıf”, 2001 yapımı “Son”, 2010 yapımı “Memleket Meselesi” ve 2014 yapımı “Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi” gibi filmlerin de görüntü yönetmenliğini üstlenmişti.

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