Usta yönetmen Steven Spielberg Netflix’e savaş açtı

Netflix bu sefer Oscar ödüllü Steven Spielberg ile karşı karşıya. Spielberg’in Netflix yapımı filmlerin Oscar ödüllerinde yarışmaması için Akademi'yle görüşmeler yürüteceği ifade edildi. Birçok ödül töreninde ve festivallerde olduğu gibi bu sene 91. Oscar Ödülleri’ne de Roma filmi damga vurdu. Netflix yapımı Roma filminin Oscar ödül töreninde en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi yabancı film ödülünü kazanmasının ardından, online film ve dizi izleme platformuyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Konuyu gündeme taşıyan isimse bu sefer dünyaca ünlü deneyimli yönetmen Steven Spielberg oldu. Spielberg'ün Netflix yapımı filmlerin Oscar için yarışmasını engellemek için Akademi yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Spielberg, daha önce yaptığı açıklamalarda online film izleme platformları tarafından üretilen filmlerin televizyon filmi kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini ve Emmy Ödülleri'nde yarışması gerektiğini söylemişti. Konuyla ilgili gelen söylentilere göre Spielberg'ün Akademi ile görüşmenin yanısıra, gelecek ödül sezonu için bir kampanya başlatmaya hazırlandığı ve bunun için bazı kişilerle görüşmeler yaptığı belirtiliyor.