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Ustası tek tek anlattı: Pizza hamuru yapmanın incelikleri! Ünlü restoranlardaki sır...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 10.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Ülkemizde hemen hemen her köşe başında bir pizzacı bulabilmek mümkün. İtalyanların kendilerine özgü hamuru, lezzetli domates sosu, mozzarella peyniri ve fesleğenin başlıca malzemeleri arasında olduğu pizzanın çok sayıda çeşidi bulunuyor. Ancak üstüne hangi malzemeyi koyarsanız koyun ona lezzeti veren şeyin hamuru olduğunu unutmayın. Gelin pizza hamuru nasıl yapılır, görelim.

Pizza hamurunu yapmakta yeni misiniz, 'evde pizza yapımı zor ben beceremem' diye mi düşünüyorsunuz? Hiç korkmayın ve gelin sizin için hazırladığımız pizza hamuru tarifine bir göz atın. Her seferinde mükemmel sonuçlar için adım adım bu kılavuzu izleyin.

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

Pizza hamuru için gerekli olan malzemeler; su, tuz, maya ve undur.

Önce makineye suyu koyuyoruz, peşinden tuz ve mayayı atıyoruz. Bunları çırptıktan sonra unu ilave ediyoruz. Hamur makinede 10 dakika dönüyor. 10 dakikanın sonunda hamuru makineden çıkartıp tezgaha getiriyoruz, tezgahta 10 dakika dinlendiriyoruz.

NE KADAR ÇOK YOĞURURSANIZ O KADAR İYİ SONUÇ ALIRSINIZ

Evde yapmak isteyenlerin marketten pizza unu almaları gerekmektedir. Pizza ununu aldıktan sonra, aynı malzemeler karıştırılıp elde yoğrulur. Ne kadar çok yoğrulursa o kadar iyi olur.

Yoğurduktan sonra hamuru dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra hamuru kesip tekrar dinlendirmeye alıyoruz. Yaklaşık 1 saat dinlendirdikten sonra pizza yapımına geçilebilir.

PİZZA HAMURU MALZEMELERİ

  • 1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya
  • 5 su bardağı un (pizza unu kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız)
  • 2 su bardağı dolusu oda sıcaklığında su
  • Tuz

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PİZZA SOSU İÇİN MALZEMELER

Pizza hamuru tarifinde dikkat edilmesi gereken bir nokta da üzeri için hazırlanan sosu. Buyrun sos için malzeme listesine.

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı domates püresi
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1/2 su bardağı ılık su
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 2 yaprak taze fesleğen
  • 1/2 çay kaşığı tuz

Üzeri için

  • 200 gram tulum peyniri
  • 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri
  • 10 adet kurutulmuş domates
  • 1/2 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
  • 1/4 demet taze fesleğen

NAPOLİTEN PİZZA NASIL YAPILIR?

Eğer napoliten pizza yapmak istiyorsanız hamur gramaj olarak ince hamurdan biraz daha fazla tutulur, özelliği normal hamurdan kalın olmasıdır.

Hamur açılırken kenarları tombul bırakılır. Boyut olarak da biraz daha küçük açılır.

Hamur açıldıktan sonra üstüne sos sürülür. Arkasından mozzarella peyniri konulur. Pişmeye hazırlanıp, fırına atılır.

PÜF NOKTASI

Pizza hamuru tarifinin püf noktasına dikkat etmek oldukça önemli. Pizzanın tabanına mısır unu serpebilir, mayalı hamurları bu şekilde açabilirsiniz. Ölçülü unu azar azar eklemeye dikkat edin. Ekmek unuyla yapılan pizza hamurunun daha gevrek olduğunu unutmayın. Bununla birlikte hamura konan suyun sıcak olmamasına ılık olmasına dikkat edin. Çok sıcak su kulllanmak mayayı öldürecektir.

PİZZA HAMURUNU DONDURABİLİRSİNİZ

Pizza hamuru 3 aya kadar dondurulabilir. Fırında pişirmeyi planlamadan önce buzdolabında en az 12 saat bekletirseniz hamurdan daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

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