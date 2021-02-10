Ustası tek tek anlattı: Pizza hamuru yapmanın incelikleri! Ünlü restoranlardaki sır...

Pizza hamurunu yapmakta yeni misiniz, 'evde pizza yapımı zor ben beceremem' diye mi düşünüyorsunuz? Hiç korkmayın ve gelin sizin için hazırladığımız pizza hamuru tarifine bir göz atın. Her seferinde mükemmel sonuçlar için adım adım bu kılavuzu izleyin.

PİZZA HAMURU NASIL YAPILIR?

Pizza hamuru için gerekli olan malzemeler; su, tuz, maya ve undur.

Önce makineye suyu koyuyoruz, peşinden tuz ve mayayı atıyoruz. Bunları çırptıktan sonra unu ilave ediyoruz. Hamur makinede 10 dakika dönüyor. 10 dakikanın sonunda hamuru makineden çıkartıp tezgaha getiriyoruz, tezgahta 10 dakika dinlendiriyoruz.

NE KADAR ÇOK YOĞURURSANIZ O KADAR İYİ SONUÇ ALIRSINIZ

Evde yapmak isteyenlerin marketten pizza unu almaları gerekmektedir. Pizza ununu aldıktan sonra, aynı malzemeler karıştırılıp elde yoğrulur. Ne kadar çok yoğrulursa o kadar iyi olur.

Yoğurduktan sonra hamuru dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra hamuru kesip tekrar dinlendirmeye alıyoruz. Yaklaşık 1 saat dinlendirdikten sonra pizza yapımına geçilebilir.

PİZZA HAMURU MALZEMELERİ

1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya

5 su bardağı un (pizza unu kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız)

2 su bardağı dolusu oda sıcaklığında su

Tuz

PİZZA SOSU İÇİN MALZEMELER

Pizza hamuru tarifinde dikkat edilmesi gereken bir nokta da üzeri için hazırlanan sosu. Buyrun sos için malzeme listesine.