Ustası tek tek anlattı: Pizza hamuru yapmanın incelikleri! Ünlü restoranlardaki sır...

Pizza hamurunu yapmakta yeni misiniz, 'evde pizza yapımı zor ben beceremem' diye mi düşünüyorsunuz? Hiç korkmayın ve gelin sizin için hazırladığımız pizza hamuru tarifine bir göz atın. Her seferinde mükemmel sonuçlar için adım adım bu kılavuzu izleyin.
Pizza hamuru için gerekli olan malzemeler; su, tuz, maya ve undur.
Önce makineye suyu koyuyoruz, peşinden tuz ve mayayı atıyoruz. Bunları çırptıktan sonra unu ilave ediyoruz. Hamur makinede 10 dakika dönüyor. 10 dakikanın sonunda hamuru makineden çıkartıp tezgaha getiriyoruz, tezgahta 10 dakika dinlendiriyoruz.
Evde yapmak isteyenlerin marketten pizza unu almaları gerekmektedir. Pizza ununu aldıktan sonra, aynı malzemeler karıştırılıp elde yoğrulur. Ne kadar çok yoğrulursa o kadar iyi olur.
Yoğurduktan sonra hamuru dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra hamuru kesip tekrar dinlendirmeye alıyoruz. Yaklaşık 1 saat dinlendirdikten sonra pizza yapımına geçilebilir.
Pizza hamuru tarifinde dikkat edilmesi gereken bir nokta da üzeri için hazırlanan sosu. Buyrun sos için malzeme listesine.
Üzeri için
Eğer napoliten pizza yapmak istiyorsanız hamur gramaj olarak ince hamurdan biraz daha fazla tutulur, özelliği normal hamurdan kalın olmasıdır.
Hamur açılırken kenarları tombul bırakılır. Boyut olarak da biraz daha küçük açılır.
Hamur açıldıktan sonra üstüne sos sürülür. Arkasından mozzarella peyniri konulur. Pişmeye hazırlanıp, fırına atılır.
Pizza hamuru tarifinin püf noktasına dikkat etmek oldukça önemli. Pizzanın tabanına mısır unu serpebilir, mayalı hamurları bu şekilde açabilirsiniz. Ölçülü unu azar azar eklemeye dikkat edin. Ekmek unuyla yapılan pizza hamurunun daha gevrek olduğunu unutmayın. Bununla birlikte hamura konan suyun sıcak olmamasına ılık olmasına dikkat edin. Çok sıcak su kulllanmak mayayı öldürecektir.
Pizza hamuru 3 aya kadar dondurulabilir. Fırında pişirmeyi planlamadan önce buzdolabında en az 12 saat bekletirseniz hamurdan daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.
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