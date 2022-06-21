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  4. Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

21.06.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner Instagram'da en çok takip edilen isimlerden biri. Sosyal medyada 244 milyon takipçisi bulunan Kendall Jenner, geçtiğimiz haftalarda paylaştığı üstsüz pozunun ardından şimdi de bikinili poz verdi.

Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

Her hareketiyle gündemde yer alan isimlerin başında gelen Kendall Jenner, pozlarıyla beğeni butonunu çökertiyor. Her pozuna yüz binlerce beğeni gelen Jenner, bikinili pozuyla rekor beğeni aldı.

KENDALL JENNER'DAN BİKİNİLİ POZ!

Kylie Jenner'ın kız kardeşi Kendall Jenner, bikinili pozuyla 4.7 milyon beğeni aldı.

Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

Her pozuyla milyonlarca beğeni alan model fit vücudundan ödün vermiyor.

Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

Instagram hesabından, yaptığı işleri ve sosyal yaşantısını paylaşan Jenner, geçtiğimiz haftalarda üstsüz poz vermişti.

Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

3 Kasım 1995 Amerika doğumlu 26 yaşındaki Kendall Jenner'ın modellik alanında birden fazla ödülü bulunuyor.

Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

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Kendall Jenner Kylie Jenner
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