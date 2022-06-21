Üstsüz paylaşımı olay olmuştu! Kendall Jenner bikinili pozuyla beğeni butonunu çökertti

Her hareketiyle gündemde yer alan isimlerin başında gelen Kendall Jenner, pozlarıyla beğeni butonunu çökertiyor. Her pozuna yüz binlerce beğeni gelen Jenner, bikinili pozuyla rekor beğeni aldı.

KENDALL JENNER'DAN BİKİNİLİ POZ!

Kylie Jenner'ın kız kardeşi Kendall Jenner, bikinili pozuyla 4.7 milyon beğeni aldı.

Her pozuyla milyonlarca beğeni alan model fit vücudundan ödün vermiyor.

Instagram hesabından, yaptığı işleri ve sosyal yaşantısını paylaşan Jenner, geçtiğimiz haftalarda üstsüz poz vermişti.

3 Kasım 1995 Amerika doğumlu 26 yaşındaki Kendall Jenner'ın modellik alanında birden fazla ödülü bulunuyor.





